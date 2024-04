ATP Masters Madrid: Alcaraz und Zverev in unter Hälfte, Sinner führt Draw an

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz frühren das Feld in Madrid an. Auf Alcaraz könnte im Halbfinale Alexander Zverev warten. Rafael Nadal könnte erneut auf Alex de Minaur treffen. das ergab die Auslosung in Madrid.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.04.2024, 13:09 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Carlos Alcaraz spielten zuletzt in Indian Wells gegeneinander.

Ohne Novak Djokovic und daher mit Jannik Sinner als topgesetzter Spieler startet das Masters in Madrid. Dabei könnte es im Halbfinale zum Duell mit Daniil Medvedev kommen. Das ergab die Auslosung am heutigen Montag. Der an Position eins gesetzte Jannik Sinner spielt sein erstes Match in der spanischen Hauptstadt gegen den Sieger der Partie zwischen Landsmann Lorenzo Sonego und einem Qualifkanten. Ebenfalls im oberen Draw findet sich...

Carlos Alcaraz startet in der unteren Hälfte des Draws gegen Arthur Rinderknech oder Alexander Shevchenko in das vierte Masters-Turnier des Jahres. Möglicher Halbfinalgegner wäre Alexander Zverev, der zum Start in das Turnier Borna Coric treffen könnte, sofern dieser in der ersten Runde einen Qualifikanten bezwingen kann.

Auf Rafael Nadal wartet erneut Alex de Minaur

Auch Rafael Nadal geht in Madrid an den Start. Gegner der ersten Runde beim Turnier, dass der Spanier zwischen 2005 und 2017 fünf mal gewinnen konnte, ist der 16-jährige US-Amerikaner Darwin Blanch. Bei einem Erfolg würde es dann erneut gegen Alex de Minaur gehen, der Nadal in der letzten Woche in Barcelona in zwei Sätzen bezwingen konnte.

Sebastian Ofner muss bereits in der ersten Runde ran. Gegner ist der Argentinier Pedro Cachin. In einer möglichen zweiten Runde würde es dann zum Duell mit Frances Tiafoe kommen. Auf München-Sieger Jan-Lennard Struff wartet mit dem Sieger der Partie Nuno Borges gegen Jaume Munar eine eher nicht ganz uninteressante Aufgabe. Wie alle 32 gesetzten Spieler genießt auch der frischgebackene ATP-Titelträger in der ersten Runde ein Freilos.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Madrid