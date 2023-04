ATP Masters Madrid: Alexander Zverev vs Roberto Carballes Baena live im TV, Livestream, Liveticker

Alexander Zverev (ATP-Nr. 16) trifft in seiner ersten Begegnung beim Masters-Turnier in Madrid in 2023 auf den Spanier Roberto Carballes Baena (ATP-Nr. 53). Ab 21.15 Uhr live im TV und Livestream auf Sky - und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.04.2023, 16:00 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev, Roberto Carballes Baena

Für Alexander Zverev stehen wichtige Wochen an: 600 Punkte hat er in Madrid zu verteidigen, 360 in Rom, 720 in Roland Garros - also 1.690 seiner insgesamt 2.140 Zähler. Denn Zverev war im vergangenen Jahr in Paris überknöchelt, der Rest der Spielzeit 2022 war damit passé.

Heißt: Sollte der Deutsche nicht punkten in der nächsten Zeit, ginge es rapide abwärts für ihn im Ranking. Keine Problem in Sachen Turnierteilnahmen wohl, Stichwort Wildcards. Aber in Sachen Setzung.

Von der profitiert Zverev noch in Madrid: Hier hatte er in Runde 1 ein Freilos. Und muss nun gegen Roberto Carballes Baena ran, ein Mann - man mag es beim Klang seines Namens schon spüren -, der dem Sandplatz durchaus zugetan ist. Anfang des Monats erst hatte er das Turnier in Marrakesch für sich entschieden, seinen zweiten Titel auf der ATP-Tour geholt. Und kurz darauf seine beste Platzierung bislang gefeiert - Rang 49 nämlich. In Madrid gewann er in Runde 1 gegen David Goffin mit 6:4, 6:4

Es ist das ersten Duell zwischen Zverev und Carballes Baena.

Zverev mit gemischten Ergebnissen in 2023

Zverev hatte zuletzt in München aufgeschlagen, war dort bereits rum Auftakt ausgeschieden gegen Christopher O'Connell. Und hatte anschließend ernüchtert erklärt, mit dem Druck beim Heimspiel nicht so recht klarzukommen. Zuvor hatte er zumindest wieder ansteigende Form bewiesen, zwei Mal äußerst knapp gegen Daniil Medvedev verloren, in Indian Wells und Monte-Carlo.

Ein Erfolg gegen Carballes Baena in Madrid, er wäre auch fürs Selbstvertrauen des Hamburgers nicht das Schlechteste.

Wann spielt Zverev?

Das Zweitrundenspiel beim Masters-Turnier in Madrid zwischen Alexander Zverev und Roberto Carballes Baena ist für 21.15 Uhr in der Caja Magica angesetzt. Sky überträgt live im TV und Stream, wir haben natürlich den Liveticker für euch!

