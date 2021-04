ATP Masters Madrid: Alle Infos, Spieler, Auslosung, TV, Livestream

Am Montag beginnt in Madrid das dritte ATP-Masters-1000-Turnier der Saison 2021. Als Favoriten gehen Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas ins Rennen, Dominic Thiem gibt sein Comeback auf der Tour. Sky überträgt live im TV und Livestream.

© Getty Images Das Finalbild von 2018: Sieger Alexander Zverev und Finalist Dominic Thiem

Welche Spieler sind am Start?

Eines steht schon vor Beginn fest: Eine Titelverteidigung wird es in Madrid 2021 nicht geben. Denn Novak Djokovic, der die letzte Austragung des Turniers in der Caja Magica 2019 gewonnen hat, hat seinen Start zurückgezogen. Ebenfalls fehlen wird Roger Federer, der Champion von 2012, 2009 und 2006. Dafür gibt Dominic Thiem sein Comeback, der Österreicher hat seit seiner Niederlage gegen Lloyd Harris in Dubai kein Match mehr bestritten. Auch Alexander Zverev, Sieger in Madrid 2018, wird selbstverständlich aufschlagen.

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid gibt es live und exklusiv im TV und Livestream bei Sky.

Wer sind die Favoriten?

Nach den bisher gezeigten Leistungen im Jahr 2021 kommen hierbeit wohl drei Namen in Frage: Rafael Nadal, der zuletzt das Turnier in Barcelona gewonnen hat. Nadal strebt in Madrid seinen insgesamt sechsten Triumph an. Dann ist Stefanos Tsitsipas zu nennen. Der Grieche stand 2019 in der spanischen Hauptstadt im Endspiel, hat Nadal in Barcelona alles abverlangt und eine Woche davor in Monte Carlo sein erstes ATP-Masters-1000-Turnier gewonnen. Und schließlich noch Andrey Rublev, der Nadal in Monte Carlo besiegen konnte und dort erst im Finale Tsitsipas unterlag.

Wo gibt es das Turnier von Madrid im TV und Livestream?

Sky überträgt das ATP-Masters-1000-Turnier von Madrid ab Montag, 03. Mai, täglich ab 11 Uhr im TV und Livestream auf SkyGo.

Wer hat das Turnier seit 2010 gewonnen?

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2019 Novak Djokovic Stefanos Tsitsipas 6:3, 6:4 2018 Alexander Zverev Dominic Thiem 6:4, 6:4 2017 Rafael Nadal Dominic Thiem 7:6 (8), 6:4 2016 Novak Djokovic Andy Murray 6:2, 3:6, 6:3 2015 Andy Murray Rafael Nadal 6:3, 6:2 2014 Rafael Nadal Kei Nishikori 2:6, 6:4, 3:0 Aufg. 2013 Rafael Nadal Stan Wawrinka 6:2, 6:4 2012 Roger Federer Tomas Berdych 3:6, 7:5, 7:5 2011 Novak Djokovic Rafael Nadal 7:5, 6:4 2010 Rafael Nadal Roger Federer 6:4, 7:6 (5)