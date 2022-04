ATP Masters Madrid: Alle Infos, Spieler, TV, Auslosung

Am Sonntag, 01. Mai 2022, beginnt das traditionsreiche ATP-Masters-1000-Turnier in der Caja Magica in Madrid. Hier bekommt Ihr alle Infos.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.04.2022, 19:38 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev kommt als Titelverteidiger nach Madrid

Wer ist am Start?

Das Starterfeld in Madrid 2022 kann sich sehen lassen. Von den zehn bestklassierten Spielern der Welt fehlen lediglich Matteo Berrettini, der sich an der Hand operieren lassen musste, und Daniil Medvedev, der einen Eingriff am Rücken vornehmen ließ. Wieder dabei ist nach seiner Verletzungspause Rafael Nadal, auch Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas und Youngster Carlos Alcaraz werden selbstverständlich aufschlagen. Und ja: Dominic Thiem wird sich erstmals in der laufenden Saison bei einem 1000er versuchen.

Wer ist der Titelverteidiger?

Alexander Zverev hat 2021 zum zweiten Mal den Titel in Madrid geholt. Und geht ungeachtet seines frühen Ausscheidens in München wohl dennoch als einer der Favoriten in die Turnierwoche in der Caja Magica.

Wer überträgt das Turnier in Madrid im TV und Livestream?

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid wird im TV und Livestream von Sky übertragen. Start der Übertragungen ist jeweils um 11 Uhr, schon am Sonntag, 01. Mai 2022, geht es los.

Was hat die Auslosung ergeben?

Die Auslosung für das Turnier in Madrid findet am Freitag statt.

Hier die Siegerliste in Madrid seit 2011

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2021 Alexander Zverev Matteo Berrettini 6:7 (8), 6:4, 6:3 2020 nicht ausgetragen 2019 Novak Djokovic Stefanos Tsitsipas 6:3, 6:4 2018 Alexander Zverev Dominic Thiem 6:4, 6:4 2017 Rafael Nadal Dominic Thiem 7:6 (8), 6:4 2016 Novak Djokovic Andy Murray 6:2, 3:6, 6:3 2015 Andy Murray Rafael Nadal 6:3, 6:2 2014 Rafael Nadal Kei Nishikori 2:6, 6:4, 3:0 w.o. 2013 Rafael Nadal Stan Wawrinka 6:2, 6:4 2012 Roger Federer Tomas Berdych 3:6, 7:5, 7:5 2011 Novak Djokovic Rafael Nadal 7:5, 6.4