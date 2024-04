ATP Masters Madrid: Carlos Alcaraz stürmt ins Achtelfinale

Der Weltranglisten-Dritte Carlos Alcaraz ließ in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid seinem Kontrahenten Thiago Seyboth Wild keine Chance.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 28.04.2024, 17:29 Uhr

Besonders in Satz zwei rauschte Carlos Alcaraz zunächst wie eine Naturgewalt über seinen Gegner Thiago Seyboth Wild hinweg: Der Wimbledon-Champion des Vorjahres setzte sich in der dritten Runde des Combined-Events in Madrid nach lediglich 76 Spielminuten mit 6:3, 6:3 gegen den Brasilianer durch und steht damit locker im Achtelfinale. Die Nummer zwei des Turniers trifft dort auf den Deutschen Jan-Lennard Struff, der den Franzosen Ugo Humbert in zwei Sätzen bezwingen konnte.

Zu Beginn konnte der Südamerikaner mit dem spanischen Wirbelwind noch mithalten, ein entscheidendes Break zum 4:3 ebnete sodann den Satzgewinn. In Durchgang zwei brauste Alcaraz seinem Gegenüber mit eingeschaltenem Turbo davon, ehe gegen Ende der Partie doch noch leicht Sand ins Getriebe des 20-Jährigen geriet.

Alcaraz führte bereits mit 5:0, hätte Seyboth Wild tatsächlich die Höchststrafe angedeihen lassen können. Allerdings brachte der zeitweilige Schnurrbartträger dann doch noch ein Servicegame im zweiten Satz durch und konnte danach dem Topfavoriten dessen Aufschlag zu 30 abnehmen. Seyboth Wild erhöhte gar noch auf 3:5, ehe Alcaraz schlussendlich doch ausservieren konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid.