ATP Masters Madrid: Dominic Thiem vor dem Match gegen John Isner - „Oft außer Atem gekommen“

Dominic Thiem ist ohne Satzverlust in das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid eingezogen. Dort trifft der Österreicher am Freitag (ab 13 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker) auf John Isner.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.05.2021, 18:41 Uhr

Die Topspieler auf der ATP-Tour haben grundsätzlich nichts zu verschenken, gegen kaum einen Spieler muss man den Punkt aber öfter machen als gegen Alex de Minaur. Der Australier ist einer der flinkesten Profis, hat zum Glück für seine Gegner allerdings nicht die Möglichkeiten von Rafael Nadal oder Novak Djokovic, die den Übergang aus der Defensive in die Offensive perfektioniert haben. Für Dominic Thiem war de Minaur aber ein perfekter Test für den aktuellen Leistungsstand nach wochenlanger Pause. Fazit: Den hat Österreichs Nummer eins bestanden.

Nicht ganz ohne Bauchweh, wie Thiem in seiner Pressekonferenz mach dem Achtelfinal-Match anmerkte. „Wenn ich den Passierball bei Satzball für ihn nicht mache, dann ist das hier eine ganz andere Geschichte.“ So aber behielt Thiem die Nerven und die Oberhand, gewann mit 7:6 (7) und 6:4. Und war mit dem Match insgesamt zufrieden. „Es gab einige gute, lange Ballwechsel. Ich bin sehr oft außer Atem gekommen. Es war perfekt für mich, um wieder ein wenig in meinen Match-Rhythmus zu kommen, vielen Bällen nachzulaufen.“

Thiem platzierte knapp 65 Prozent seiner ersten Aufschläge im Feld, gewann davon fast drei Viertel der gespielten Punkte. Insgesamt standen die beiden 111 intensive Minuten auf dem Manolo Santana Court.

Thiem nun gegen Isner

Seinen Viertelfinalgegner kannte Thiem zum Zeitpunkt seiner PK noch nicht, Andrey Rublev und John Isner sollten ihr Nenngeld erst später am Nachmittag ausspielten. Und wie. Isner setzte sich mit 7:6 (4), 3:6, 7:6 (4) durch, servierte dabei 29 Asse, Thiems Qualitäten als Rückschläger werden also gefragt sein. Am besten wäre es, ein Tibereak zu vermeiden. So wie Rublev es eben nicht gelang. Der Russe dominierte aus dem Spiel heraus, teilte sich die Breaks aber nicht akkurat ein: Rublev gelangen deren zwei in Durchgang zwei, Isner kein einziges.

Die Bilanz zwischen Thiem und Isner ist auf der ATP-Tour ausgeglichen: Isner gewann 2015 in Peking auf Hartplatz, ein paar Monate zuvor gewann Thiem in Nizza. Und holte sich auch das letzte Treffen der beiden beim Laver Cup 2017 in Prag. Dort allerdings wird nicht im Best-Of-Three-Format gespielt, die Entscheidung bei Satzgleichstand bringt ein Match-Tiebreak. das Dominic Thiem 2017 in der tschechischen Hauptstadt gegen John Isner gewann.

