ATP Masters Madrid: Fünf Banner für den Allzeit-Champion Rafael Nadal

Rafael Nadal wurde nach seiner Niederlage gegen Jiri Lehecka im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid gebührend verabschiedet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.05.2024, 07:33 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal wird in Madrid wohl nicht mehr aufschlagen

Die Sitte, Banner zur Erinnerung an große Erfolge und/oder Persönlichkeiten in Stadien und vor allem Hallen zu drapieren, kennt man in erster Linie aus den US-amerikanischen Sportarten. Ganz selten allerdings, dass ein Sportler dort mit gleich fünf Bannern geehrt wird. Andererseits: Wenn diese Würdigung ein Mann verdient hat, dann Rafael Nadal. Und also wurde die Caja Magica in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit gleich fünf Fahnen angesichts der fünf Titel von Nadal in Madrid beflaggt. Gewonnen hat er das Event in den Jahren 2008, 2010, 2013, 2014 und 2017.

Der große Meister zeigte sich nach dem 5:7 und 4:6 gegen Jiri Lehecka gerührt. „Es war eine ganz besondere Woche für mich, in vielerlei Hinsicht positiv“, erklärte Nadal noch auf dem Court. „Ich habe noch einmal die Chance dazu bekommen, auf diesem Platz zu spielen. Vor ein paar Wochen, zwei Tage vor Barcelona, wusste ich nicht, ob ich Überhaut noch einmal in einem offiziellen Match antreten würde. Und jetzt habe ich zwei Wochen gespielt.“ Mit ansteigender Tendenz, wie objektiv festzuhalten ist.

Nadal erfährt bedingungslose Unterstützung

„Ich kann nur sagen: danke. Es war eine unglaubliche Reise, die begonnen hat, als ich noch klein war. Ich bin 2003 erstmals nach Madrid gekommen, als noch in der Halle gespielt wurde. 2005 habe ich hier das erste Mal gefühlt, dass ich um den Titel mitspielen kann. Es war einer der aufregendsten Siege meiner Karriere, immer noch In der Halle. Seitdem haben mich alle bedingungslos unterstützt.“

So wie bei seinem wohl letzten Match auf dem Court Manolo Santana, in dem er einem sehr starken Jiri Lehecka unterlag. Ein Fan hat beim Abschiedsmatch indes gefehlt: Für Rafa jr., in den vergangenen Tagen Lieblingsobjekt der Fotografen in Madrid, war die Beginnzeit kurz vor 22 Uhr dann doch um einiges zu spät.

