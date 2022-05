ATP Masters Madrid: Goffin, Evans, Norrie weiter – Ruud raus

Für Casper Ruud läuft es auf Sand bislang nicht so gut wie erwartet. Er unterlag im Erstrundenmatch gegen Dusan Lajovic. David Goffin, Daniel Evans und Cameron Norrie sind hingegen weiter.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 04.05.2022, 19:50 Uhr

Momentan läuft es mäßig: Casper Ruud

Es ist – wie erwartet ­– sehr viel los in diesen Tagen auf der Anlage beim Masters-Turnier in Madrid. Casper Ruud, der 2021 hervorragend auf Sand gespielt hat, kommt in diesem Jahr noch nicht ins Rollen. In Monte-Carlo war in der dritten Runde Schluss, in Barcelona und München im Viertelfinale und in Madrid nun bereits in Runde 2. Der an Position fünf gesetzte Norweger unterlag Dusan Lavovic nach langem Fight mit 6:7, 6:2 und 4:6. Ärgerlich war besonders der erste Satz, da der Tie-Break mit 9:7 hauchdünn an den Serben ging.

Goffin in zwei, Evans und Norrie in drei Sätzen erfolgreich

David Goffin ging ohne größere Probleme gegen München-Finalist Botic van de Zandschulp durch – 6:4, 6:2. Er wird in der nächsten Runde auf Rafael Nadal treffen, der sich mit 6:4 und 7:5 gegen Miomir Kecmanovic behaupten konnte. Nadal könnte im weiteren Verauf im Viertelfinale auf Carlos Alcaraz treffen, doch der junge Spanier bekommt es zunächst mit Cameron Norrie zu tun. Der Brite nahm John Isner in einer engen Partie mit 6:4, 6:7 und 6:4 aus dem Turnier.

Ebenfalls in drei Sätzen erfolgreich war Daniel Evans. Nach gutem Start gegen Roberto Bautista-Agut wurde es in dieser Partie nochmal richtig eng. Die Entscheidung fiel im Tie-Break des dritten Satzes. Evans gewann diesen mit 7:2.

Zum Einzel-Tableau von Madrid