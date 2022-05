ATP Masters Madrid live: Alexander Zverev vs. Félix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Madrid auf Félix Auger-Aliassime. Das Match gibt es ab ca. 21:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.05.2022, 17:48 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images In Wimbledon 2021 hat Félix Auger-Aliassime Alexander Zverev geschlagen

Eigentlich ist Félix Auger-Aliassime ein Gegner, dessen Spielanlage Alexander Zverev bestens zu Gesicht steht. Was auch die Ergebnisse der ersten drei Begegnungen der beiden belegen: Die gewann Zverev jeweils glatt in zwei Sätzen. In Wimbledon 2021 allerdings konnte der Kanadier erstmals anschreiben, wie auch zu Beginn dieses Jahres beim ATP Cup in Sydney.

Ihr wollt das Turnier in Madrid live im TV oder Stream sehen - und anschließend auch dein Klassiker in Rom? Dann holt Euch das Sky Ticket für einen Monat. Sky überträgt all diese Turniere und noch weitere ATP-Events.

Insgesamt steht es 4:2 für Zverev, der im Achtelfinale einen starken ersten Satz gegen Lorenzo Musetti hinlegte - und dann von der Aufgabe seines Gegners profitierte. Auch Auger-Aliassime hatte es am Donnerstag mit einem Italiener zu tun: Er besiegte Jannik Sinner sicher mit 6:1 und 6:2.

Zverev vs. Auger-Aliassime - hier geht es zum Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Félix Auger-Aliassime gibt es ab ca. 21:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid