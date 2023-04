ATP Masters Madrid live: Alexander Zverev vs. Hugo Grenier im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid auf Hugo Grenier. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.04.2023, 10:38 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft erstmals auf Hugo Grenier

Es wird die erste Begegnung zwischen Grenier und Zverev werden. Der Deutsche musste zum Auftakt gegen Roberto Carballes Baena bis tief in die Nacht hinein über drei Sätze gehen, gewann schließlich mit 6:7 (5), 7:5 und 6:0. Grenier gewann in der zweiten Runde gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda in zwei knappen Tiebreak-Sätzen.

Alexander Zverev hat das Turnier in der Caja Magica schon zweimal gewonnen, im vergangenen Jahr stand er im Endspiel und verlor gegen Carlos Alcaraz.

Zverev vs. Grenier - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Hugo Grenier gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid