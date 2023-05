ATP Masters Madrid live: Carlos Alcaraz vs. Jan-Lennard Struff im TV, Livestream und Liveticker

Das Finale des ATP-Masters-1000-Turniers von Madrid heißt Carlos Alcaraz gegen Jan-Lennard Struff. Das Match gibt es ab 18:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2023, 21:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images 2021 hatte Struff bei den French Open das bessere Ende für sich

Nach seinem Sensationslauf in Madrid trifft Jan-Lennard Struff im Finale auf den aktuell wohl besten Spieler der Welt: Carlos Alcaraz. Im Head to Head zwischen den beiden steht es 1:1. Struff gewann 2021 bei den French Open in drei Sätzen, ein Jahr später setzte sich Alcaraz in Wimbledon nach einem Fünfsatzthriller durch.

Alcaraz vs. Struff - wo es einen Livestream gibt

Hier das Einzel-Tableau in Madrid