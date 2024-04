ATP Masters Madrid live: Dominic Thiem vs. Felipe Meligeni Alves im TV, Livestream und Liveticker

standen sich die beiden Spieler bislang auf der Tour gegenüber. Im Jahr 2020, in dem Dominic Thiem mit dem Triumph bei den US Open seinen größten Karriereerfolg, aber auch seinen letzten Titel auf der Tour feiern konnte, besiegte er beim ATP-Turnier in Rio de Janeiro seinen heutigen Gegner in der ersten Runde in drei Sätzen.