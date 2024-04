ATP Masters Madrid live: Dominic Thiem vs. Thanasi Kokkinakis im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid in der zweiten Qualifikationsrunde auf den Australier Thanasi Kokkinakis. Das Match gibt es ab 15:00 Uhr in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.04.2024, 11:15 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem fordert Thanasi Kokkinakis

Im Kampf um einem Hauptfeldplatz beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid trifft Dominic Thiem auf Thanasi Kokkinakis. Die beiden werden sich in der spanischen Hauptstadt zum ersten Mal gegenüberstehen.

Während Kokkinakis in der ersten Qualifikationsrunde einen klaren Zweisatzerfolg gegen Gregoire Barrere feierte, kam Thiem gegen Felipe Meligeni Alves im dritten Satz von einem 3:5-Rückstand zurück.

Kokkinakis wird die Partie gegen Thiem als leichter Favorit in Angriff nehmen. In der Weltrangliste liegt der 28-Jährige aktuell auf Position 93 und damit um 17 Plätze vor dem US-Open-Sieger von 2020.

Thiem vs. Kokkinakis - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Thanasi Kokkinakis wird nicht im TV übertragen, jedoch wird die Begegnung im kostenlosen Livestream bei YouTube gezeigt. Zusätzlich ist unser Liveticker ab 15:00 Uhr live dabei.

Hier das Qualifikations-Tableau in Madrid