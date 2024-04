ATP Masters Madrid live: Jan-Lennard Struff vs. Carlos Alcaraz im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid auf Carlos Alcaraz. Das Match gibt es ab 16:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.04.2024, 16:03 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff fordert Carlos Alcaraz

Jan-Lennard Struff bekommt es im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid mit Carlos Alcaraz zu tun. Damit kommt es bereits in der Runde der letzten 16 zu einer Neuauflage des Vorjahresendspiels, das der Spanier in drei Sätzen für sich entscheiden konnte.

Insgesamt liegt Alcaraz im direkten Vergleich mit 2:1 voran. Der amtierende Wimbledon-Champion fühlt sich in Madrid pudelwohl und holte in den vergangenen beiden Jahren den Titel. In diesem Jahr gab der Spanier noch keinen Satz ab.

Struff befindet sich momentan in der Form seines Lebens. Vor wenigen Tagen gewann der Deutsche in München sein erstes ATP-Turnier, in Madrid siegte er sowohl gegen Jaume Munar als auch gegen Ugo Humbert in zwei Sätzen.

