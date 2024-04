ATP Masters Madrid live: Rafael Nadal vs. Alex de Minaur im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal und Alex de Minaur treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid aufeinander. Das Match gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.04.2024, 18:30 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal und Alex de Minaur treffen sich heute zum sechsten Mal

Es wird die sechste Begegnung zwischen Nadal und de Minaur werden, der Australier hat nach dem 7:5 und 6:1 vergangene Woche in Barcelona nun die Chance, die Bilanz auszugleichen. Für de Minaur wird es das erste Match in Madrid 2024 werden.

Rafael Nadal dagegen hat bereits am Donnerstag gespielt, wurde aber beim 6:1 und 6:0 gegen den erst 16-jährigen Darwin Blanch nicht gefordert.

Nadal vs. de Minaur - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Rafael Nadal und Alex de Minaur gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

