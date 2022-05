Auf der Gegenseite steht heute der Spieler, den nicht wenige als legitimen Nachfolger des Mallorquiners sehen. Carlos Alcaraz, mittlerweile 19 Jahre alt, stand vor genau einem Jahr noch als Nummer 120 in Madrid auf dem Court. Heute tritt er als Nummer Neun der Welt an und wird in der nächsten Woche noch weiter klettern. Der junge Spanier ist somit endgültig angekommen in der Weltspitze.