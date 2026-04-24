ATP Masters Madrid: Musetti biegt Hurkacz, ein „Cousin“ strauchelt

Lorenzo Musetti hat sich in seinem ersten Match beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid von einer starken Seite gezeigt. Valentin Vacherot ist trotz dreier Matchbälle dagegen ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.04.2026, 14:24 Uhr

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© Getty Images Lorenzo Musetti ist in Madrid gut gestartet

Musetti hatte mit Hubert Hurkacz einen äußerst unangenehmen Gegner zu bespielen. Hurkacz, neuerdings trainiert von Ex-Medvedev-Coach Gil Cervara, gibt seinen Kontrahenten in der Regel keinen Rhythmus, kann darüber hinaus mit seinem Aufschlag dominieren. Aber Musetti hielt dagegen, gewann mit 6:4 und 7:6 (4).

Nächster Gegner des Italieners wird Tallon Griekspoor sein, der gegen Damir Dzumhur keine Probleme hatte.

Von der Cousin-Verbindung zwischen Valentin Vacherot und Arthur Rinderknech gibt es derweil nur eine Erfolgsmeldung. Und die kommt von Rinderknech, der sich gegen Dusan Lajovic beim 6:3 und 6:2 nichts zuschulden kommen ließ. Rinderknech wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Andrey Rublev und Vit Kopriva.

Dabei wird ihm Valentin Vacherot womöglich aus der Box zuschauen. Was sehr vermeidbar gewesen war. Denn Vacherot hatte gegen Emilio Nava im zweiten Satz drei Matchbälle. Und musste sich dann doch mit 7:6 (5), 6:7 (1) und 3:6 geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid



