ATP Masters Madrid: Struff scheitert an Michelsen

Jan-Lennard Struff ist in der zweiten Runde des ATP-Masters-Turniers in Madrid gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen ausgeschieden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 24.04.2026, 12:19 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Für Jan-Lennard Struff war in Runde zwei von Madrid 2026 Schluss

Jan-Lennard Struff hat sich chancenlos beim ATP-Masters in Madrid verabschiedet. Gegen den an Position 33 gesetzten US-Amerikaner Alex Michelsen fand der 35 Jahre alte Routinier aus Warstein kein Rezept. Struff unterlag in rund 57 Minuten Spielzeit mit 2:6, 1:6.

In einer schwierigen Saison hatte sich Struff enorm über seinen Auftakterfolg in der spanischen Hauptstadt gegen den Franzosen Alexandre Müller gefreut - gegen Michelsen stand er aber von Beginn an auf verlorenem Posten. Immer wieder setzte sein Kontrahent den Tour-Dauerbrenner enorm unter Druck.

Das Turnier in Madrid mag Struff eigentlich besonders gerne. 2023 gelang ihm mit dem Finaleinzug bei dem hochklassig besetzten Event einer der größten Erfolge seiner Karriere, ein Jahr später kam Struff immerhin ins Achtelfinale. Zweimal brachte er dabei den spanischen Tennisstar Carlos Alcaraz an den Rand einer Niederlage.