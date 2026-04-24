ATP Masters Madrid: Nadal, Sinner, Swiatek, Bellingham - Gipfeltreffen im Bernabeu

Fußball hat mal wieder Tennis getroffen - an einem zumindest für Rafael Nadal: im Estadio Santiago Bernabeu.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.04.2026, 08:10 Uhr

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© Mutua Madrid Open Iga Swiatek, Thibault Courtois, Rafael Nadal, Jude Bellingham und Jannik Sinner

Dass Rafael Nadal ein großer Fan von Real Madrid ist, dürfte seit Jahren als Allgemeinwissen durchgehen. Vor wenigen Jahren, als Nadal eigentlich selbst noch sportliche Verpflichtungen bei den French Open hatte, besuchte der Spanier dennoch das Endspiel der Champions League zwischen Real und dem FC Liverpool im Stade de France. Nun ist Nadal seit zwei Jahren Pensionär, was gewissermaßen auch für die königlichen Kicker in der Champions League gilt.

Am gestrigen Donnerstag gab es nun in der Heimstätte von Real erneut Berührungspunkte zwischen Rafael Nadal und seinem Lieblingsbergen: Denn im Estadio Santiago Bernabeu ist ja seit einigen Tagen ein Sandplatz aufgebaut, auf dem es ein Gipfeltreffen der Superstars gab.

Sinner beginnt heute gegen Bonzi

Da waren neben Nadal auch Jannik Sinner und Iga Swiatek vertreten. Letztere hat ja erst vor kurzem in der Akademie von Rafa ein paar Trainingstage absolviert, wird darüber hinaus ja auch von Francisco Roig trainiert. Von der Fußballseite her waren Torwart Thibault Courtois und Jude Bellingham präsent.

Sinner steigt ja heute in das Turnier in Madrid ein, der Weltranglisten-Erste beginnt gegen Benjamin Bonzi. Im Vergleich mit Rafael Nadal hat der Südtiroler in der spanischen Hauptstadt einiges aufzuholen: Nadal kann auf fünf Titel n der Caja Magica zurückblicken, Sinner strebt endlich seinen ersten an. Die Voraussetzungen dafür stehen nicht schlecht: zum einen fehlt ja Hauptkonkurrent Carlos Alcaraz verletzungsbedingt. Und zum anderen bringt Jannik Sinner das Selbstvertrauen von vier 1000er-Titeln in Folge (Paris Indoors, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo) mit.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid



