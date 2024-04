ATP Masters Madrid: Nadal gelingt Revanche gegen de Minaur

Rafael Nadal ist mit einem 7:6 (6) und 6:3 gegen Alex de Minaur in die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.04.2024, 18:33 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal hat das Publikum in Madrid begeistert

Rafael Nadal kommt immer besser in Form. Und das bekam in Madrid jener Mann zu spüren, der den spanischen Großmeister vergangene Woche in Barceloan noch besiegt hatte: Alex de Minaur nämlich. Zwar hielt der Australier auch in der Caja Magica gut mit, hatte im ersten Satz durchaus Chancen, am Ende setzte sich aber Nadal mit 7:6 (6) und 6:3 durch.

Die zweite Partie der beiden innerhalb von zehn Tagen wurde unter geschlossenem Dach ausgetragen. Und war ein ständiges Hin und Her. Zunächst führte Nadal mit einem Break, dann de Minaur. Im Tiebreak konnte der Australier drei Satzbälle abwehren, ehe er sich dann doch geschlagen geben musste. Die nächste Aufgabe sollte dem fünfmaligen Madrid-Champion auch liegen: es geht gegen Pedro Chachin, der sich gegen Frances Tiafoe in drei Sätzen behaupten konnte.

Zu kämpfen hatte auch Daniil Medvedev gegen Matteo Arnaldi. Nach schwachem Start gewann Medvedev aber mit 2:6, 6:4 und 6:4 und spielt in Runde drei gegen Sebastian Korda, der Max Purcell mit 6:3 und 6:3 bezwang.

Ausgeschieden ist dagegen Stefanos Tsitsipas. Der Grieche unterlag dem brasilianischen Routinier Thiago Monteiro mit 4:6 und 4:6.

