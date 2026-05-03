ATP-Masters Madrid: Sinner erteilt Zverev im Finale eine Lehrstunde

Im Endspiel des ATP-Masters-Turniers in Madrid erlebten die Zuschauer eind absolut einseitige Partie. Während der Südtiroler Jannik Sinner durchgängig seine ganze Klasse zeigte, erlebte Alexander Zverev einen absolut gebrauchten Tag und konnte ein Zweisatz-Debakel nicht verhindern.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 03.05.2026, 19:07 Uhr

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© Getty Images Mit einer durchgängig souveränen Leistung deklassierte Jannik Sinner im Endspiel den Hamburger Alexander Zverev in zwei glatten Sätzen.

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Im Endspiel des ATP-Masters-Turniers in Madrid schickte sich Alexander Zverev an, seinen Negativ-Lauf mit acht Niederlagen in Folge gegen Jannik Sinner zu stoppen. Und die Caja Magica schien als Ort dafür bestens geeignet zu sein, schließlich konnte der Hamburger bei den für ihn geeigneten Bedingungen in der spanischen Hauptstadt bereits zweimal den Titel einfahren.

Doch das Match hätte für Zverev kaum schlechter beginnen können. Der Aufschlag war nicht da, während Sinner von Beginn an mit seinen starken Returns zur Stelle war. Nachdem der deutsche Davis-Cup-Spieler gleich sein erstes Service abgeben musste, zeigte er auch in seinem zweiten Aufschlagspiel noch Nervosität, patzte unter anderem beim Smash und einem hohen Volley und lag schnell mit 0:5 im Hintertreffen. Zwar konnte der 29-Jährige ein Aufschlagspiel wie gewünscht durchziehen, musste aber im Anschluss den ersten Durchgang bei nur einem gewonnenen Spiel abgeben.

Nach einem blitzsauberen Auftakt im zweiten Akt schien es kurz so, als sei Zverev endlich im Match angekommen. Doch im dritten Game erspielte sich der 24-jährige Sinner mit einem entschlossenen Netzangriff den Breakball und konnte diesen durch eine verschlagene Vorhand des deutschen Olympiasiegers nutzen. Auch im weiteren Verlauf dominierte der Südtiroler auch als Rückschläger und sicherte sich mit einem Vorhand-Gewinnschlag das Doppel-Break zum 5:2. Auch beim letzten Aufschlagspiel ließ der vierfache Major-Champion nichts mehr anbrennen und besiegelte ohne Verlustpunkt den 6:1, 6:2-Erfolg nach 58 Minuten.

Mit dem Erfolg in Madrid bleibt der Weltranglistenerste nach seinem erfolgreichen Sunshine-Double und dem ersten Sand-Masters-Triumph in Monte-Carlo nicht nur beim vierten 1000er-Turnier der Saison ungeschlagen, sondern konnte auch seinen insgesamt neunten Titel auf dieser Ebene einfahren. Zudem konnte er als erster Spieler fünf Masters-Titel in Folge einfahren.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid