ATP: Arthur Fils klopft immer lauter an der Weltspitze an

Arthur Fils überzeugt seit Wochen mit starken Ergebnissen auf höchstem Niveau. Experten sehen im Franzosen längst mehr als nur ein Talent für die Zukunft.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.05.2026, 12:41 Uhr

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© Getty Images Arthur Fils steht im ATP Race to Turin an Position vier

Arthur Fils zählt aktuell zu den heißesten Namen auf der ATP-Tour. Der Franzose spielt seit Wochen konstant auf Topniveau und hat sich mit starken Resultaten weit nach vorne im Race gearbeitet. Viertelfinale in Indian Wells, Halbfinale in Miami, der Titel in Barcelona und zuletzt erneut ein Halbfinale in Madrid – die Formkurve zeigt steil nach oben.

Schnelle Auffassungsgabe

Für Ex-Profi Julien Benneteau ist deshalb klar, dass Fils längst zur erweiterten Weltspitze gehört. Der Franzose verwies darauf, dass Fils aktuell sogar auf Platz vier im Race liege und damit Resultate liefere, wie sie sonst nur die absoluten Topspieler konstant erreichen würden. Sein durchschnittliches Niveau sei inzwischen klar Top 10, meinte Benneteau.

Auch Coach Patrick Mouratoglou sieht eine besondere Stärke bei Fils – allerdings weniger im rein Spielerischen. Der 20-Jährige lerne außergewöhnlich schnell und könne Probleme rasch analysieren und beheben. Genau das unterscheide große Champions von vielen anderen Spielern. Nach seiner Niederlage gegen Jannik Sinner in Madrid kündigte Fils bereits an, weiter hart daran arbeiten zu wollen, die Lücke zur absoluten Spitze zu schließen. Viel spricht derzeit dafür, dass man den Franzosen in Zukunft noch deutlich häufiger in den ganz großen Matches sehen wird.