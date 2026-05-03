ATP Masters Rom: Alle Infos, Preisgeld, Favoriten, Auslosung

Im legendären Foro Italico findet der letzte ganz große Test vor den French Open 2026 statt. Hier findet Ihr alle Infos zum Klassiker in der Ewigen Stadt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.05.2026, 19:30 Uhr

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© Getty Images Das Foro Italico ist in den kommenden Tagen das Epizentrum der Tenniswelt

Wer spielt, wer fehlt in Rom 2026?

Eines steht schon vor Turnierbeginn fest: Es wird keine Titelverteidigung bei den Männern in Rom 2026 geben. Denn Carlos Alcaraz, der Triumphator aus dem Vorjahr, wird im Foro Italico fehlen. Ein Fragezeichen steht auch wieder einmal hinter dem Antreten von Novak Djokovic, Jack Draper ist dagegen fix nicht dabei.

Wer sind die Favoriten in Rom?

Da steht ganz oben natürlich Jannik Sinner, der sich vor Jahresfrist beim Comeback-Turnier Alcaraz im Finale geschlagen geben musste. Und dann kommt auch schon Alexander Zverev, der in Rom schon zweimal den Titel gewinnen konnte.

Wer überträgt Rom 2026 im TV und Livestream?

Alle Matches aus Rom werden im TV von Sky übertragen, im Livestream gibt es die Partien in Deutschland bei WOW und in Österreich bei Sky X.

Was hat die Auslosung ergeben?

Sowie die Auslosung über die Bühne gegangen ist, findet Ihr hier die wichtigsten Informationen.

Wie viel Preisgeld gibt es in Rom 2026 zu gewinnen?

So verteilt sich das Preisgeld in Rom 2026 (alle Angaben in EUR):