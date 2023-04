ATP-Masters Madrid: Stan Wawrinka und Oscar Otte gewinnen Dreisatzmatches

Stan Wawrinka steht nach großem Kampf und einem Dreisatzerfolg über Maxime Cressy in Runde zwei des ATP-Masters-1000-Events von Madrid. Auch Oscar Otte löste am Mittwoch sein Ticket für die Runde der letzten 64.

Stan Wawrinka musste am Mittwoch eine Sonderschicht schieben. Der Schweizer Altmeister musste sich gegen den Serve-and-Volley-Spezialisten Maxime Cressy gewaltig strecken, behielt schlussendlich aber in drei Sätzen die Oberhand.

Der Schweizer musste Abschnitt eins mit 6:7 (3) abgeben, kämpfte sich dann aber stark zurück. Nach einem 6:3 im zweiten Durchgang musste im Entscheidungssatz neuerlich ein Tiebreak die Entscheidung bringen. In diesem startete Cressy zwar etwas besser, dann aber drehte Wawrinka auf und löste schließlich mit 6:7 (3), 6:3 und 7:6 (4) sein Ticket für die Runde der letzten 64. In dieser geht es für den dreifachen Grand-Slam-Sieger gegen den an fünf gesetzten Andrey Rublev.

Otte weiter, Schwartzman raus

Ebenfalls in Runde zwei steht Oscar Otte aus Deutschland. Der Weltranglisten-98. musste sich gegen Pavel Kotov strecken, erreichte aber mit einem 6:3, 4:6 und 6:4 die zweite Runde. In dieser geht es für Otte gegen den Lokalmatadoren Pablo Carreno Busta.

Auch Landsmann Yannick Hanfmann (Karlsruhe) meisterte seine Auftakthürde. Der 31-Jährige bezwang Juan Pablo Varillas aus Peru 6:4, 3:6, 6:3. Zuvor hatte sich Hanfmann, in der Weltrangliste auf Rang 108 notiert, über die Qualifikation in das Sandplatzturnier gespielt. Auf Hanfmann wartet nun Lorenzo Musetti (Italien/Nr. 15).

Etwas überraschend musste sich Diego Schwartzman, der auf ein mehr als durchwachsenes Jahr 2023 zurückblickt, zum Auftakt geschlagen geben. Der Argentinie zog nach zwei Stunden gegen den Franzosen Hugo Grenier den Kürzeren.

