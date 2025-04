ATP Masters Madrid: Starker Musetti weiter, Shapovalov schlägt Nishikori

Geheimfavorit Lorenzo Musetti steht beim ATP-Tour-1000-Event in Madrid in der dritten Runde. Der Italiener bezwang den Argentinier Tomas Martin Etcheverry nach starker Leistung mit 7:6 (3) und 6:2.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 26.04.2025, 14:07 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti präsentiert sich in Madrid in starker Form

Musetti erwischte den besseren Start und ging schnell mit 4:1 in Führung, der Argentinier holte sich das Break jedoch postwendend zurück. Beide Spieler ließen in der Folge bei eigenem Aufschlag kaum etwas anbrennen, es ging folgerichtig in den Tie-Break. Dort war es zunächst Etchevery, der die Akzente setzte und mit 3:1 in Führung ging, Musetti drehte jedoch rechtzeitig auf, sicherte sich die nächsten sechs Punkte und entschied somit den ersten Durchgang für sich.

Der 23-jährige Italiener nahm den Schwung in den zweiten Satz mit und erspielte sich gleich im ersten Game drei Breakbälle, die Etcheverry jedoch allesamt parieren konnte. Identisches Bild dann beim Stand von 2:2: Wieder erspielte sich Musetti ein 0:40, wieder konnte der Argentinier auf Einstand stellen. Nach der Abwehr von zwei weiteren Breakchancen war es dann jedoch so weit - Musetti packte bei der insgesamt neunten Gelegenheit in diesem Satz zu und ging mit 3:2 in Führung. Danach war der Widerstand Etcheverrys gebrochen. Nach einer Stunde und 47 Minuten servierte die Nummer 10 des Turniers zum 6:2 aus. In dieser Form wird mit Musetti im weiteren Turnierverlauf definitiv zu rechnen sein. Die nächste Aufgabe könnte allerdings eine schwierige werden, wartet der Italiener doch in der dritten Runde auf den Sieger des Matches zwischen Stefanos Tsitsipas und Jan-Lennard Struff.

Auch Shapovalov weiter, Dzumhur überrascht

Ebenfalls in der dritten Runde steht Denis Shapovalov, der sich über Routinier Kei Nishikori klar mit 6:1 und 6:4 hinwegsetzte. Shapovalov hatte im ersten Satz mit dem 35-jährigen Japaner wenig Mühe. Im zweiten Satz konnte Nishikori das Match zunächst offener gestalten und einige Breakbälle abwehren, beim Stand von 3:3 schlug der Kanadier dann jedoch zu und nahm der ehemaligen Nummer vier der Weltrangliste den Aufschlag ab. Nachdem Nishikori bei 4:5 seine erste und einzige Breakchance des Matches nicht nutzen konnte, servierte Shapovalov zum sicheren 6:1, 6:4-Erfolg aus. Der nächste Gegner des 26-Jährigen wird im Match zwischen Alex de Minaur und Lorenzo Sonego ermittelt.

Für eine Überraschung sorgte Damir Dzumhur, der den Sandplatz-Spezialisten Sebastian Baez mit 1:6, 6:1 und 6:2 aus dem Turnier nahm. Dabei hatte der 24-jährige Argentinier dem bosnischen Routinier im ersten Satz noch keine Chance gelassen. Nach nur 27 Minuten stand ein 6:1 aus Sicht von Baez auf dem Scoreboard. Zu Beginn des zweiten Satzes änderte sich das Bild jedoch komplett. Dieses Mal war es der Bosnier, der einen perfekten Start erwischte, sich gleich die ersten fünf Games des Satzes sicherte und nur mehr einen Gamegewinn des Argentiniers zuließ. Dzumhur begann den dritten Durchgang wie er den zweiten beendet hatte und stellte die Weichen mit zwei Breaks früh auf Sieg.

In der dritten Runde könnte es der 32-Jährige mit niemand Geringerem als Novak Djokovic zu Tun bekommen. Der Serbe muss jedoch zunächst die Hürde Matteo Arnaldi nehmen.

Herren-Einzel-Tableau in Madrid