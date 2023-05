ATP Masters Madrid: Struff siegt weiter! Nun im Finale gegen Alcaraz

Jan-Lennard Struff steht sensationell im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid. Dort trifft der Deutsche nach einem Drei-Satz-Erfolg gegen Aslan Karatsev auf Titelverteidiger Carlos Alcaraz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.05.2023, 22:36 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff am Freitagabend in Madrid

Die Reise von Jan-Lennard Struff beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid ist noch nicht zu Ende. Der deutsche Davis-Cup-Spieler, der als Lucky Loser in das Hauptfeld gekommen war, besiegte Aslan Karatsev mit 4:6, 6:3 und 6:4 und spielt am Sonntag im Endspiel gegen Carlos Alcaraz. Der spanische Titelverteidiger hatte sich am Nachmittag gegen Borna Coric aus Kroatien mit 6:4 und 6:3 durchgesetzt.

Struff begann stark, führte schnell mit 3:1, musste dann aber vier Spiele in Folge abgeben. Der erste Satz ging an den Russen, der Struff ja auch in der zweiten Runde der Qualifikation besiegen konnte. Aber wie schon im Viertelfinale gegen Stefanos Tsitsipas zeigte sich Struff danach in den entscheidenden Momenten effizient und nervenstark. Bei den Breakchancen von Karatsev servierte der Warsteiner gut, als Rückschläger wurde er in den besonderen Momenten besonders aggressiv.

Nach 2:05 Stunden Spielzeit landete eine Rückhand von Karatsev im Aus. Und brachte Struff den ersten Matchball. Diese Chance wusste der 33-Jährige ebensowenig zu nutzen wie seine zweite, dritte und vierte wenige Augenblicke später. Karatsev kam noch einmal heran, Struff musste selbst ausservieren. Und das gelang ihm zu 15.

Mit einem Sieg gegen Carlos Alcaraz könnte Struff der zweite Deutsche nach Alexander Zverev werden, der in der Caja Magica den Titel holt. Zverev hat das Turnier 2018 und 2021 gewonnen.

