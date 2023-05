ATP Madrid: Jan-Lennard Struff vs Aslan Karatsev im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff (ATP-Nr. 65) trifft im zweiten Halbfinale beim ATP-Masters-Turnier in Madrid auf Aslan Karatsev (ATP-Nr. 121) - ab 20 Uhr live auf Sky (TV und Livestream) und bei uns im Liveticker!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.05.2023, 10:42 Uhr

Es ist eine verrückte Welt, in der wir leben - aber es hilft ja nix. Und so trifft Jan-Lennard Struff, in der Qualifikation bereits ausgeschieden, im Halbfinale beim Masters-Turnier in Madrid auf Aslan Karatev, der ihn eben in der Qualifikation besiegt hatte.

Struff hat in Madrid einen bislang sensationellen Lauf hingelegt: Lorenzo Sonego, Ben Shelton, Dusan Lajovic (zuletzt super in Form!), Pedro Cachin und nun am Donnerstagabend sogar die Nummer 5 der Welt, Stefanos Tsitsipas - für alle war "Struffi" eine Nummer zu groß.

Auch gegen Tsitsipas ließ sich der Warsteiner vom Verlust des zweiten Satzes nicht unterkriegen, gewann am Ende mit 7:6 (5), 5:7 und 6:3 - stark!

Struff ist damit gleichauf unter den besten Lucky Losern der ATP-Geschichte - erst zwei hatten vor ihm den Weg bis ins Halbfinale eines Masters-Turniers geschafft. Sollte Struff noch mal siegen, wäre er der erste in einem Finale.

Struff gegen Karatsev - die zweite

Gegner? Aslan Karatsev, offiziell "nur" die Nummer 121 der Welt. Der 29-Jährige aus Russland hatte sich jedoch 2021 mit starken Ergebnissen bis auf Platz 14 gespielt, unter anderem das Halbfinale der Australian Open erreicht - damals noch als Nummer 11 der Welt. Später gewann er auch gegen Novak Djokovic und Daniil Medvedev.

Nach dem Absturz in 2022 ist Karatsev nun wieder da.

Gegen Struff gab es bislang nur eine Begegnung, eben die in der Madrid-Qualifikation, in der Karatsev mit 6:4, 6:2 gewann. "In der Quali hat er mich zerstört, morgen läuft es anders", kündigte Struff nach seinem Sieg über Tsitsipas an.

Wann spielt Jan-Lennard Struff?

Das Halbfinale des Masters-Turniers in Madrid ist für 20 Uhr angesetzt - Prime Time! Sky überträgt das Match live im TV und via Livestream. Und im Liveticker: seid ihr natürlich bei uns hautnah dabei!

