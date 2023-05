Sensationeller Jan-Lennard Struff: Im Madrid-Halbfinale gehen die Bilanz

Jan-Lennard Struff steht nach seinem Sensationssieg gegen Stefanos Tsitsipas im Halbfinale des Masters-Turniers in Madrid. Dort trifft er auf einen Bekannten aus der vergangenen Woche (ab 20 Uhr, live auf Sky).

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.05.2023, 10:18 Uhr

Für Jan-Lennard Struff war das Masters-Turnier in Madrid in diesem Jahr eigentlich schon Geschichte. "Struffi" war als Topgesetzter in der Qualifikation gestartet, verlor aber in der letzten Runde gegen Aslan Karatsev. Sein Glück: Er rückte als "Lucky Loser" nach - der Rest ist Geschichte.

Das nächste Verrückte: Im Halbfinale trifft Stuff am heutigen Freitag auf ... Aslan Karatsev! Der hatte sich als Qualifikant in die Runde der letzten Vier gespielt, es kommt damit zur Revanche für die vergangene Woche. Da hatte Karatsev mit 6:4, 6:2 gewonnen.

Dass ein Lucky Loser in einem Turnier weit kommt? Gar nicht so selten - in der Kategorie der Masters-1000er-Turnier jedoch eine absolute Besonderheit. Wie die ATP berichtet, ist Struff erst der dritte Spieler seit 1990 (Beginn der Statistikführung der ATP), dem das gelang - nach Thomas Johansson 2004 in Toronto und Lucas Pouille 2006 in Rom. Ein Finale hat in dieser Kategorie noch keiner erreicht.

Schafft es Struff in sein zweites ATP-Endspiel?

Struff, der also die eine Statistik gegen alle Wahrscheinlichkeiten aufgewühlt hat, muss noch gegen eine andere antreten: seine eigene. Denn der Warsteiner pflegt keine wirklich überzeugende Halbfinalbilanz: Zehn Halbfinals hat er auf der ATP-Tour bislang erreicht, neun davon verloren. Einzig 2021 in München ging's weiter bis ins Endspiel, in dem er Ilya Ivashka unterlag. Der erste ATP-Titel, er ist nach wie vor der große Traum.

Struff gegen Karatsev: Zwei Comebacker wollen ins Finale

Sollte es ausgerechnet in Madrid hinhauen? Gegen Karatsev hat Struff außer dem Quali-Match der vergangenen Woche keine offiziellen Spiele bestritten, rein nach Ranking ist er der Favorit. Karatsev, der Sensationsmann des Jahres 2021 (Anfang 2022 stand er auf Platz 14!) ist weit abgerutscht, bis auf Platz 121. Auch für ihn ist Madrid eine Wunderreise.

Struff hingegen, der verletzungsbedingt ebenfalls von Rang 29 aus den Top 150 gefallen war, ist einer der Spieler der noch frischen Saison. Im ATP-Ranking hat er sich auf Platz 65 hochgespielt, im Live-Jahres-Race ist er sogar die Nummer 15!

