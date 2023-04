ATP Masters Madrid: Thiem glänzt im Programm von Radio Tsitsipas

Dominic Thiem hat mit seiner begeisternden Leitung gegen Stefanos Tsitsipas beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid neue Begehrlichkeiten auf der großen Bühne geweckt. Nun geht es erstmal zum Challenger nach Mauthausen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.04.2023, 08:53 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem am Samstagabend in Madrid

Radio Tsitsipas hat am Samstagabend in Madrid wieder in Dauerschleife gesendet: Chef-DJ Apostolos redete unaufhörlich auf seinen Sohn Stefanos ein, bei Sidekick Yulia wusste man nicht so recht, ob sie auch ihren Beitrag zum Unterhaltungsprogramm leisten oder doch nur ihren Gatten ein wenig einfangen wollte. Was hätte man dafür gegeben, des Griechischen mächtig zu sein.

Die Box von Dominic Thiem hat es dem aufmerksamen Zuhörer schon einfacher gemacht: Duglas Cordero, Fitness-Coach und gleichzeitig Chef der „Abteilung Attacke“, begleitete die Anstrengungen seines Schützlings lediglich mit einem Dauerfeuer an „Push“-Rufen.

Ob und wem was geholfen hat - wer weiß das schon? Stefanos Tsitsipas jedenfalls konnte seine Vorstellung ab Mitte des ersten Satzes erstaunlich konzentriert durchziehen. Da gab es doch tatsächlich eine Strecke von 39 ersten Aufschlägen, die der Grieche hintereinander ins Feld möbelte. Und da war ein Dominic Thiem, der im dritten Satz sagenhafte Nervenstärke zeigte, vor allem im elften Spiel, wo er gleich fünf Breakbälle abwehrte.

Thiem als nächstes in Mauthausen

Nun sind an diesem Abend ein paar Dinge zusammengekommen: Für Tsitsipas war es der erste Auftritt im Einzel in Madrid 2023, er war nicht der einzige Spitzenspieler, der bei seiner Premiere Probleme hatte. Und dann trifft Tsitsipas auch noch auf einen Dominic Thiem, der richtig Spaß an seinem Tennis zu haben schien. Dazu das Publikum, das eher im Lager des Österreichers stand.

Kommt nun die gute, alte Fußballer-Weisheit, wonach man aus dieser Niederlage ganz viel lernen könne? Gemach, gemach. Volle Tribünen (zumindest gegen Match-Ende) im Stadion Manolo Santana, ein Gegner, der von der Spielanlage ganz gut zu jener von Dominic Thiem passt, da lässt sich im Nachhinein natürlich leicht konstatieren: Kein Wunder, dass da am Ende ein Instant Classic herausgekommen ist.

Volle Tribünen wird es indes auch beim nächsten geplanten Start von Dominic Thiem geben. Wenn auch eine Nummer kleiner: Beim ATP-Challenger-Turnier in Mauthausen führt der Österreicher die Nennliste an. Spätestens mit dieser Vorstellung in Madrid hat Thiem dafür gesorgt, dass die Fans den Veranstaltern die Bude einrennen werden.

