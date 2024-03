ATP-Masters Miami: Alcaraz deklassiert Monfils, Musetti stoppt Shelton

Der erhoffte spielerische Leckerbissen in der Drittrunden-Begegnung zwischen Carlos Alcaraz aus Spanien und dem französischen Entertainer Gael Monfils war mit dem deutlichen Zweisatz-Erfolg eine klare Angelegenheit für den spanischen Top-Favoriten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.03.2024, 02:22 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz ließ dem französischen Altmeister Gael Monfils in der dritten Runde von Miami keine Chance.

Zu Beginn des Matches war die Hoffnung auf ein spannendes Match noch intakt. Beide Spieler brachten ihre ersten beiden Aufschlagspiele glatt durch. Im fünften Game verdrehte sich Monfils beim seitlichen Rutschen etwas den Fuß und musste, gezeichnet von der Aktion, sein Aufschlagspiel abgeben. Ohne weiteren Spielverlust sicherte sich der Weltranglisten-2. aus Spanien den ersten Satz.

Im zweiten Akt stellte der zweifache Major-Sieger mit einem Break im ersten Game die Weichen früh auf Sieg. Monfils setzte nur noch punktuelle Highlights, war aber an diesem Abend gegen den 20-jährigen letztlich chancenlos. Mit einem Break beim Stand von 2:5 konnte der 37-jährige Monfils noch einmal verkürzen. Dennoch servierte Alcaraz ohne Verlustpunkt sicher aus und fixierte mit einem verwerteten Vorhand-Volley den 6:2, 6:4-Erfolg nach 75 Minuten. Im Achtelfinale trifft die Nr. 1 des Turniers auf Lorenzo Musetti.

Musetti bezwingt Shelton

Dessen Drittrunden-Partie gegen Lokalmatador Ben Shelton bot deutlich mehr Spannung. Der Italiener schnappte sich Mitte des ersten Durchgangs ohne Verlustpunkt das Aufschlagspiel seines 21-jährgen Gegners und münzte den Vorsprung zum Gewinn des ersten Satzes um. Im zweiten Akt erspielte sich der US-Amerikaner eine 4:1-Führung, ließ aber seinen Gegenüber wieder in den Satz zurückkehren. Nach zahlreich spektakulären Ballwechseln ging es in den Tiebreak, in dem der 22-jährige Musetti knapp mit 7:5 die Oberhand behielt.

