"Tolle Mutter, starke Frau" - Monfils schwärmt von Ehefrau Svitolina

Gael Monfils schwärmt von seiner Frau Elina Svitolina, nachdem er in Miami die zweite Runde erreichte. Die ehmalige Nummer drei der Weltrangliste Svitolina ist zurück unter den Top-20, in weniger als einem Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.03.2024, 18:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Gael Monfils und Frau Elina Svitolina sind seit dem Jahr 2021 verheiratet und haben eine Tochter zusammen. Nach seinem Erst-Runden-Erfolg in Miami kam Monfils gar nicht mehr aus dem Schwärmen für seine Frau heraus. Der französische Tennisstar sagte, er sei beeindruckt von der Fähigkeit seiner Frau Elina Svitolina, ihre Rollen als Mutter, Tennisspielerin und Kämpferin für ihr Land, die Ukraine, unter einen Hut zu bringen. Und nicht zu vergessen: Bereits nach einem knappen Jahr nach der Geburt ihres Kindes steht sie wieder unter den Top-20 der Weltrangliste.

Monfils: "Ich bin überrascht, wie gut sie sich erholt hat und wie stark sie mental und körperlich ist. Es ist einfach erstaunlich"

Monfils sagte den Reportern in Miami: "Sie ist vor allem eine großartige Mutter. Das steht an erster Stelle. Die Leute wollen Tennis an die erste Stelle setzen, aber ich denke, sie ist vor allem eine großartige Mutter. Das ist das Wichtigste für mich als ihr Ehemann, denn natürlich sind wir ein Tennispaar, aber das Leben geht über unseren Sport hinaus." Schlussendlich fügte der 37-jährige Franzose noch hinzu: "Es ist einfach erstaunlich und sie ist eine starke Frau."

Hier geht es zum Einzel-Tableau der Damen

Hier geht es zum Einzel-Tableau der Herren