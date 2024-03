ATP Masters Miami: Alcaraz macht im Hard Rock Stadium gegen Musetti das Licht wieder an

Carlos Alcaraz ist mit einem Zwei-Satzerfolg gegen Lorenzo Musetti in das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.03.2024, 00:47 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz steht in miami im Viertelfinale

Aus einer soliden Nachmittagspartie zwischen Carlos Alcaraz und Lorenzo Musetti hat sich dann doch noch ein Prime-Time-Event entwickelt. Im Hard Rock Stadium wird der Spielbetrieb erst um 12 Uhr mittags gestartet, danach müssen drei Matches bis 19 Uhr untergebracht werden. Das haut mail besser, mal weniger gut hin. Am Dienstag aber wurde die Begegnung zwischen Victoria Azarenka und Yulia Putintseva von einem Stromausfall im größten Stadion der Anlage unterbrochen.

Und so kamen Alcaraz und Musetti erst auf den Court, als sich eigentlich schon Maria Sakkara und Elena Rybakina mit dem Einlauf vorbereitend auseinandersetzen m mussten. Ohne Elektronik funktioniert in der umgebauten Footballarena aber nicht viel. Warten war also angesagt. Aber gut: Alcaraz, 2022 Champion in Miami, hat es dann einigermaßen zügig erledigt, Musetti in einer unterhaltsamen Partie mit 6:3 und 6:3 eliminiert.

Sehr zum Gaudium der meisten Fans, die Fanbase von Alcaraz in Miami ist groß. Musetti muss sich nicht grämen - der Jungvater hat in der Runde davor gegen Ben Shelton einen mitreißenden Sieg gefeiert.

Auf seinen Gegner im Viertelfinale musste Alcaraz bei Spielende noch warten. Denn Hubert Hurkacz, auch schon Sieger in Miami, spielte gegen Grigor Dimitrov sein gesamtes Nenngeld aus.

