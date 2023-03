ATP Masters Miami: Alcaraz, Zverev, Rune und Co. holen sich Inspiration bei den Heat

Warum nicht mal bei den Miami Heat vorbeischauen, haben sich carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Lorenzo Musetti und Miomir Kecmanovic am Donnerstagabend gedacht.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.03.2023, 09:30 Uhr

© Getty Images Miomir Kecmanovic, Lorenzo Musetti und Holger Rune zu Gast bei den Miami Heat

Wenn die New York Knicks Ende der 1990er-Jahre bei den Miami Heat zu Gast waren - vor allem in den Playoffs - dann gab es zwischen diesen beiden Teams eine Rivalität, als ginge es um nichts weniger als die Weltherrschaft. Diese Gemengelage hat sich in den vergangenen Jahrzehnten etwas abgemildert, dennoch ist gerade in der jetzigen Phase der NBA jeder Sieg wichtig. UNd also haben die Heat am Donnerstag ihr 127:120 gegen die New Yorker gerne mitgenommen.

Und das vor den Augen einiger Tennisstars, die sich aktuell beim zweiten ATP-Masters-1000-Turnier der Saison beweisen wollen. Alexander Zverev war da etwa am Start, die deutsche Nummer eins ist ja auch bekennender Fan der Miami Heat. Lorenzo Musetti, Holger Rune und Miomir Kecmanovic traten als Dreier-Gespann auf, die Presseabteuilung der Heat hat da gerne mit einem Fotografen aufgewartet.

Und auch Carlos Alcaraz, seit diesem Montag wieder die Nummer eins der Welt, hat den Abend beim Basketball sichtlich genossen. Vor allem auch, weil er mit Dwayne Wade erstmals eine der ganz großen Ikonen der Heat treffen durfte.

Alle vier ATP-Cracks konnten übrigens recht enspannt zum Passivsport gehen: Als gesetzte Spieler steigen sie in Miami ja allesamt erst in Runde zwei ein. Jimmy Butler, augenblicklich der wohl beste Spieler der Heat, hat den TennisspielerInnen am Donnerstag übrigens einen Retour-Besuch abgestattet. Und Cori Gauff dabei einigermaßen nervös gemacht ...

