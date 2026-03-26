ATP Masters Miami: Arthur Fils mit Monster-Comeback ins Halbfinale

Arthur Fils hat mit einem 6:7 (3), 7:6 (4) und 7:6 (6) gegen Tommy Paul das Halbfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami erreicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.03.2026, 07:26 Uhr

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© Getty Images Arthur Fils hatte allen Grund zu jubeln

Es waren nicht mehr allzu viele Zuschauer im hard Rock Stadium vertreten, als Arthur Feld und Tommy Paul zum fantastischen Ende ihres Viertelfinal-Matches gekommen sind. Aber die Dagebliebenen konnten sich wenigstens auf einen Heimsieg einstellen. Denn Paul führte im Tiebreak des dritten Satzes komfortabel mit 6:2. Und gewann danach keinen Punkt mehr.

Fils zog sich nach dem verwandelten Matchball das T-Shirt über den Kopf, ließ sich vor allem von seiner Box feiern. Lokalmatador Paul musste dagegen enttäuscht abziehen. Einzig verbliebener US-Amerikaner im Tableau ist Frances Tiafoe, der heute auf Jannik Sinner trifft.

Zverev spät gegen Cerundolo

Arthur Fils hat sich derweil einen Ruhetag erspielt. Im Halbfinale geht es dann gegen Jiri Lehecka. Der Tscheche konnte sich im ersten Viertelfinale gegen Überraschungsmann Martin Landaluce mit 7:6 (1) und 7:5 behaupten.

Als Allerletzter wird Alexander Zverev seinen Angriff auf einen Platz in der Vorschlussrunde starten. Zverev trifft im späten Match am Dnnerstag auf Francsco Cerundolo. Bisher gab es sechs Vergleiche mit dem Argentinier, die Bilanz ist ausgeglichen.

Hier das Einzel-Tableau in Miami



