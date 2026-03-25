ATP-Masters Miami: Lehecka stoppt Landaluce zum Einzug ins Halbfinale

Mit einer konsequenten Leistung besiegte der Tscheche Jiri Lehecka im Viertelfinale des ATP-Masters-Turniers in Miami den spanischen Qualifikanten Martin Landaluce in zwei hartumkämpften Sätzen und steht damit zum zweiten Mal im Halbfinale eines 1000er-Turniers.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.03.2026, 23:16 Uhr

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© Getty Images In zwei hartumkämpften Sätzen gegen Martin Landaluce fixierte Jiri Lehecka beim Masters in Miami den Einzug ins Halbfinale.

Zum ersten Mal auf der Tour sah sich der an Nr. 21 gesetzte Tscheche Jiri Lehecka im Viertelfinale des ATP-Masters-Turniers in Miami dem Qualifikanten Martin Landaluce gegenüber. Nach seinen sechs bisherigen Erfolgen, darunter zuletzt gegen die gesetzten Kharen Khachanov und Alcaraz-Bezwinger Sebastian Korda, startete der spanische Youngster erneut furchtlos in die Partie und konnte alle vier Break-Chancen seines 24-jährigen Gegners im Satzverlauf abwehren. Dennoch knüpfte Lehecka in der Folge an seine souveräne Aufschlagleistung an, mit der er seinem 20-jährigen Gegenüber keine einzige Möglichkeit zum Break gestattete, und dominierte den entscheidenden Tiebreak nach einem Doppelfehler und einem verpatzten Stopp-Versuch seines Gegners komplett.

Auch im zweiten Akt zeigte sich Landaluce lange Zeit bei eigenem Service stabil und erspielte sich ebenfalls eine Break-Chance, konnte diese aber nicht nutzen. Als der junge Spanier beim Stand von 5:6 zum Erreichen des nächsten Tiebreaks servierte, erkämpfte sich Lehecka insgesamt vier Matchbälle und durfte nach einer zu lang geschlagenen Rückhand seines Gegners den 7:6 ((1), 7:5-Erfolg nach etwas mehr als zwei Stunden bejubeln.

Nach dem Match kommentierte der zufriedene Sieger: „Es war ein schwieriges Match, wenn man gegen einen Gegner spielt, der absolut nichts zu verlieren hat. Er hat einige unglaubliche Schläge gezeigt und ich habe doch einige Chancen liegen lassen. Dennoch konnte ich am Ende noch einmal alles reinlegen und mich mit dem Sieg belohnen. Ich schaue hier einfach von Match zu Match und genieße jeden Sieg bei einem 1000er-Event. Im Moment bin ich einfach nur stolz auf mich.“

Im seinem zweiten Halbfinale auf Masters-Ebene bekommt es der Weltranglisten-22. entweder mit dem US-amerikanischen Lokalmatador Tommy Paul oder Arthur Fils aus Frankreich zu tun. 2024 stand er bereits beim 1000er-Turnier in Madrid im Halbfinale, musste dort aber gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime beim Stand von 3:3 verletzt aufgeben.

Hier das Einzel-Tableau der Herren aus Miami