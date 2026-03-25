Real-Stadion wird für Madrid-Masters zur Trainingsstätte

Das ATP-Masters-Turnier in Madrid kann in diesem Jahr mit einem spektakulären Feature aufwarten. Während der ersten Turnierwoche sollen im Santiago Bernabeu, der Heimstätte des Fußballclubs Real Madrid, Tenniscourts mit Sand verlegt werden, wo die absoluten Top-Spielerinnen und -Spieler ihre Trainingseinheiten abhalten können.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.03.2026, 20:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Das Santiago Bernabeu von Real Madrid wird während des 1000er-Events in der spanischen Hauptstadt zur Trainingsstätte umfunktioniert.

Normalerweise begeistern im Santiago Bernabeu Stars wie Kylian Mbappe und Vinicius Junior die knapp 80.000 Zuschauer auf dem Rasen des Fußballclubs Real Madrid bei den Heimspielen des spanischen Traditionsvereins. Doch während des ATP-Masters-Turniers werden für ein spektakuläres Feature nicht nur die Protagonisten ausgetauscht, sondern auch der Untergrund in sandplatzhaltige Tenniscourts verwandelt.

So sollen für die erste Turnierwoche des 1000er-Combined Events, das vom 20. April bis zum 3. Mai 2026 abhalten wird, im Zeitraum vom 23. bis 30. April in die ehrwürdige Heimstätte des 15-fachen Europapokalsiegers der Landesmeister, heutzutage als Champions League ausgetragen, mehrere Sandplätze verlegt werden, um den absoluten Weltklassekönnern wie z.B. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka und Elena Rybakina ganz besondere Trainingsmöglichkeiten bieten zu können. Neben der spektakulären Aufmachung bietet sich die Fußballarena auch aus logistischer Sicht an, da diese knapp eine Autominute vom offiziellen Hotel der Spielerinnen und Spieler entfernt ist.

Möglich macht dies eine längere Heimspielpause, die der 36-fache spanische Meister während des Tennis-Showdowns in der spanischen Hauptstadt anzubieten hat. Nach dem Heimspiel gegen Deportivo Alaves am 21. oder 22. April empfängt die Startruppe erst am 13. Mai das Team aus Oviedo. Auch ein Dazwischenfunken der Champions-League kann in dieser Zeit ausgeschlossen werden. Im Falle eines Weiterkommens gegen Bayern München zum Einzug ins Halbfinale würde das Hinspiel auf keinen Fall am 28./29. April beim ersten Termin stattfinden, da Real aufgrund der Setzung das Rückspiel erst am 5. oder 6. Mai im Bernabeu bestreiten würde.