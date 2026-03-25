ATP Masters Miami: Wie nahe könnte Sinner an Alcaraz herankommen?

Sollte Jannik Sinner nach Indian Wells auch das ATP-Masters-1000-Turnier in Miami gewinnen, dann würde sich der Abstand auf Carlos Alcaraz in der Weltrangliste signifikant verringern.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.03.2026, 15:18 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz und Jannik Sinner im vergangenen Jahr in Rom

Die gängige Lehrmeinung im vergangenen Jahr war ja, dass Jannik Sinner die dreimonatige Sperre im Frühjahr jene Frische mit auf den Weg gegeben hat, die ihn dann in Roland-Garros ins Finale und in Wimbledon zum Titel getragen hat. Andererseits sind dem Südtiroler aber auch ziemlich viele Punkte flöten gegangen, weil er ja in Indian Wells, Miami, Monte-Carlo und Madrid nicht starten durfte. Monte-Carlo hätte Sinner allerdings eh nicht gespielt, er wollte eigentlich in München in die Sandplatzsaison einsteigen.

Carlos Alcaraz hat indes in jenem Zeitraum auch nicht alle Chancen genutzt. Wie auch in der laufenden Saison hatte Alcaraz 2025 in Indian Wells das Halbfinale erreicht (Niederlage gegen Jack Draper) und war in Miami froh ausgeschieden. In Monte-Carlo gab es dann die volle Punktzahl für Carlitos, in Madrid konnte er wegen einer Verletzung nicht starten.

Alcaraz als Nummer eins nach Monte-Carlo

Wie gut stehen die Chancen nun für Jannik Sinner, Carlos Alcaraz schon bald wieder auf dem Platz an der Sonne abzulösen? In Miami steht nun erst einmal das Viertelfinale gegen Frances Tiafoe an, danach könnte es erneut gegen Alexander Zverev gehen, den Sinner in Indian Wells ja auch in der Vorschlussrunde besiegt hatte. Wenn Sinner aber wie 2024 im Hard Rock Stadium triumphieren würde, dann käme er auf 12.500 Punkte. Alcaraz liegt nach Miami bei 13.590.

Das heißt also: Sollte der Spanier in Monte-Carlo eine Nullnummer ziehen und Sinner gleichzeitig erstmals im Fürstentum den Titel holen oder zumindest fürstlich punkten, dann könnte es zur Wachablöse kommen.

Und ab Rom werden die Uhren dann quasi wieder fast auf Null gestellt. Denn da hat Jannik Sinner 2025 ja sein Comeback gegeben. Und gleich das mit 600 Zählern dotierte Endspiel erreicht. Übrigens: In der laufenden Kampagne haben sich Alcaraz und Sinner noch nicht zum Wettkampf getroffen. Und das, obwohl sie schon an vier Turnieren gemeinsam teilgenommen haben.

