Hubert Hurkacz trennt sich von Coach Nicolas Massu

Hubert Hurkacz hat sich von seinem Coach Nicolas Massu getrennt. Das gab der Pole auf seiner Instagramseite bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.03.2026, 07:30 Uhr

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© Getty Images Bei Hubert Hurkacz läuft aktuell nicht viel zusammen.

Hubert Hurkacz ist wieder auf der Suche nach einem neuen Coach. Das ehemalige polnische Top-Ten-Mitglied gab am späten Dienstagabend die Trennung von seinem Coach Nicolas Massu bekannt. Der doppelte Olympiasieger von 2004 betreute Hurkacz offiziell seit November 2024, damals stieß auch Ivan Lendl zum Team. Die großen Erfolge blieben seitdem jedoch aus.

In Miami scheiterte Hubert Hurkacz in der ersten Runde mit 2:6 und 4:6 an Ethan Quinn und kassierte damit seine sechste Erstrundenpleite am Stück. Das war wohl zu viel negative Erfahrung in kurzer Zeit für den aufschlagstarken Hurkacz, der nun nach einem neuen Impuls in der Player’s Box schauen wird. Die Trennung erfolgte laut Hurkacz im gegenseitigen Einvernehmen, wie die ehemalige Nummer sechs der Welt via Instagram bekannt gab.

Hurkacz stürzte 2025 im Ranking ab

Die Trennung ist bei Betrachtung der gemeinsamen Zeit keine große Überraschung. Mit dem Ziel der Rückkehr in die Top Ten gestartet, ging es im Jahr 2025 in die entgegengesetzte Richtung. Hurkacz stürzte zwischenzeitlich bis auf Rang 83 ab, belegt aktuell den 75. Platz in den ATP-Charts. Doch das lag nicht an kompletter Erfolglosigkeit, sondern in erster Linie an einer langen verletzungsbedingten Zwangspause, die der Pole während der Rasensaison einlegen musste. Erst zur neuen Saison kehrte Hurkacz auf die Tour zurück.

Das Comeback beim United Cup verlief noch vielversprechend. Vier seiner fünf Matches gewann Hurkacz beim Länderkampf und durfte mit seinem polnischen Team den Titel feiern. Die anschließend wenig erfolgreichen Wochen führen nun also zu einem neuen Wegbegleiter. Für Massu dürften sich schnell neue Angebote bereithalten. Der Chilene, der von 2019 bis 2023 mit Dominic Thiem zusammengearbeitet hat, besitzt einen sehr guten Ruf auf der Tour. Mit Massu an der Seite gewann Thiem 2020 seinen US-Open-Titel.

Erst am Montag verkündete mit Iga Swiatek, die United-Cup-Teampartnerin von Hubert Hurkacz, die Trennung von Wim Fisette. Es tut sich also aktuell einiges bei den polnischen Starspielern.