Arthur Fils: Einer der Gewinner des Sunshine Doubles

Arthur Fils hat gegen Valentin Vacherot den Sprung in das Viertelfinale des ATP Masters 1000-Turnier in Miami geschafft. Nach der Viertelfinalteilnahme in Indian Wells setzt der junge Franzose also seinen Erfolgslauf in Florida fort. Die lange Verletzungspause ist damit vergessen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 25.03.2026, 11:13 Uhr

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© Getty Images Arthur Fils hat seit seinem Comeback schon einige Siege gesammelt.

“Es fühlt sich für mich an, als wäre ich nicht weg gewesen”, sagte Fils nach seiner starken 6:0, 6:1-Leistung gegen Stefanos Tsitsipas. Nur ein Spiel durfte der Grieche an diesem Tag machen, der sichtlich frustriert vom Matchverlauf war. In der nächsten Runde siegte Fils am gestrigen Dienstag gegen Valentin Vacherot in drei Sätzen und steht damit nach Indian Wells auch beim zweiten Masters-Event im Viertelfinale. Der Franzose ist damit einer der großen Gewinner des diesjährigen Sunshine Doubles in den USA. Und das war nach dem vorzeitigen Saisonende und einer langen Pause im letzten Jahr alles andere als erwartbar.

Denn nach der Dreisatzniederlage gegen Jiri Lehecka beim ATP Masters in Toronto im vergangenen Sommer musste Arthur Fils seine Saison vorzeitig beenden. Der 21-Jährige wurde von einer Verletzung gestoppt und kehrte erst im Februar nach den Australian Open auf die Tour zurück. Damit fehlte der dreifache Titelträger auf der ATP Tour fast ein halbes Jahr.

In Doha war Alcaraz zu stark

Fils hatte nach seiner Rückkehr auf der Tour im Februar zuletzt erfolgreiche Ergebnisse eingefahren. Beim Comeback in Montpellier ging es direkt bis ins Viertelfinale. Beim ATP 250er-Turnier in Doha ging es dann nach der Erstrundenniederlage in Rotterdam bis in das Endspiel. Carlos Alcaraz war dort eine deutliche Nummer zu groß. Auch der Viertelfinaleinzug beim Masters in Indian Wells, Alexander Zverev siegte dort in zwei Sätzen, war ein klarer Fingerzeig der Formkurve des aktuell 31. in der Weltrangliste. Doch erneut ging gegen einen Topspieler das Turnier zu Ende.

Nun geht es erneut in ein Viertelfinale und die Vorzeichen sind zumindest auf dem Papier besser. Denn anders als in Indian Wells wartet mit Tommy Paul kein aktueller Top-Ten-Spieler. Gegen den 28-Jährigen US-Amerikaner hat Fils jedoch eine negeative Bilanz, die jedoch leicht ausgeglichen werden kann. Denn bisher gab es nur ein Aufeinandertreffen zwischen Paul und Fils, welches 2023 in Shanghai mit 6:4, 6:7(7), 6:4 an den acht Jahre älteren Tommy Paul ging.

Mit dem Sieg gegen Vacherot schraubte Arthur Fils seine Jahresbilanz auf zwölf Siege bei vier Niederlagen. Eine Siegquote von 75 Prozent ist mehr als beachtlich. Eigentlich fehlen nur noch die Erfolge gegen die ganz großen Fische im Haifischbecken ATP Tour.

Hier das Einzel-Tableau in Miami