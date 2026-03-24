ATP Masters Miami: Nächster Zweisatzerfolg! Jannik Sinner lässt starken Alex Michelsen abblitzen

Jannik Sinner hat auch im Achtelfinale des ATP-1000er-Masters in Miami ohne Satzverlust gewonnen. Der Südtiroler siegte in einer unterhaltsamen Partie gegen US-Amerikaner Alex Michelsen 7:5 und 7:6(4).

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 24.03.2026, 23:56 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner gewann erstmals 2024 das Masters in Miami.

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Jannik Sinner ist weiterhin unantastbar beim ATP Masters in Miami unterwegs. Erneut siegte der Italiener ohne Satzverlust uns schraubt damit seinem Rekord auf dieser Turnierebene auf nun 28 gewonnene Sätze in Folge. Alex Michelsen agierte mutig gegen den Weltranglistenzweiten. Doch der junge US-Amerikaner konnte sich am Ende nicht gegen Jannik Sinner belohnen. Zunächst hielten beide Kontrahenten das Match ausgeglichen und brachten ihre Aufschlagspiele ohne Zwischenfälle durch.

Alex Michelsen geriet dann beim Stand von 4:4 erstmals gehörig unter Druck, konnte sich jedoch aus der eigentlich unausweichlichen Lage von 0:40 mit drei starken Aufschlägen befreien. Auch anschließend konnte Jannik Sinner eine weitere Breakmöglichkeit mit einer zu kurzen Rückhand nicht nutzen. So blieb zunächst alles in der Reihe.

Michelsen hält die Partie lange offen

Doch das sollte sich im nächsten Aufschlagspiel des 40. der ATP-Weltrangliste ändern. Ein Vorhand- und ein Rückhandfehler des US-Boys verschafften Jannik Sinner weitere Breakchancen und dieses Mal schlug der Südtiroler zu. Anschließend servierte Sinner locker zum Satzgewinn aus.

Zu Beginn des zweiten Satzes agierte Alex Michelsen unbeeindruckt über den späten Verlust des ersten Durchgangs und legte sogar mit einem Break vor. Beim Stand von 5:2 servierte dieser zum Satzausgleich und wurde von der Sonne unglücklich geblendet. Das reichte Sinner zum Break und so ging es doch noch in den Tiebreak, den sich der Topfavorit holte und damit das Match nach 1:41 Stunde gewann.

Im Viertelfinale könnte erneut ein Duell mit einem US-Amerikaner für Jannik Sinner bevorstehen. Frances Tiafoe, im Turnier an Position 19 gesetzt, trifft in seinem Achtelfinale auf den Franzosen Terence Atmane. Auf dem Papier geht Tiafoe gegen die Nummer 53 der Welt als klarer Favorit in das Duell. Doch der 24-Jährige Atmane setzte in Runde drei mit dem Sieg gegen Felix Auger-Aliassime ein echtes Statement.

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