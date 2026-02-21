ATP Doha: Carlos Alcaraz rauscht zum Titel

Carlos Alcaraz hat das ATP-500er-Turnier in Doha gewonnen. Der Weltranglisten-Erste setzte sich deutlich gegen den Franzosen Arthur Fils durch.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.02.2026, 20:20 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz

6:2, 6:1 hieß es nach nur 50 Minuten für “Carlitos”, der dabei eine eindrucksvolle Performance hinlegte.

Alcaraz bestimmte das Duell von Beginn an, nach einem Rückhandwinner die Linie entlang im zweiten Satz zum 3:0 ließ Fils seine gesamte Wut an seinem Racket aus. Und Alcaraz: entschuldigte sich am Ende am Netz für das schnelle Ende. 18 Winner standen bei ihm auf der Habenseite, eine Breakchance ließ er gar nicht zu.

Ein Spaziergang durchs gesamte Turnier war es allerdings nicht für den Spanier. Gegen Karen Khachanov hatte er im Viertelfinale einen Satz abgeben müssen, gegen Valentin Royer beinahe in einen dritten Satz gemusst. Und auch zum Auftakt gegen Arthur Rinderknech musste er zwei Satzbälle abwehren. Auch gegen Andrey Rublev im Halbfinale musste ein Tiebreak her. Aber, typisch Alcaraz: In den entscheidenden Phasen legte er stets eine Schippe drauf. Das Finale gegen Fils war dabei das entspannteste Match für ihn.

Perfekter Saisonstart für Alcaraz

“Ich war in diesem Jahr hungrig auf mehr”, sagte Alcaraz im Anschluss - im Vorjahr war er im Viertelfinale ausgeschieden. Mit seinem Team habe er an vielen Dingen gearbeitet, “jetzt ist der Job zu Ende.”

Aber auch für den Franzosen geht eine tolle Woche zu Ende. Fils war den Großteil des vergangenen Jahres außer Gefecht gesetzt, in dieser Woche überraschte er mit der Verpflichtung von Goran Ivanisevic als Coach. Der Start der beiden begann in Doha verheißungsvoll. Auf dem Weg ins Finale schlug Fils unter anderem Jakub Mensik, der zuvor Jannik Sinner besiegt hatte.

Von Weltranglisten-Platz 40 geht's nun wieder aufwärts für ihn, im Live-Ranking ist Fils - ehemals die Nummer 14 - schon wieder auf Rang 33 platziert.

Alcaraz indes hat einen perfekten Saisonstart hingelegt: Vor drei Wochen erst hatte er die Australian Open gewonnen und damit seinen “Career-Slam” vollendet.

