Nach Aus in Doha: Sky-Experte Bertolucci macht sich über Sinner-Kritiker lustig

Nachdem Jannik Sinner beim ATP 500-Turnier in Doha knapp einem starken Jakub Mensik unterlegen war, wurde der Weltranglisten-Zweite auf Social Media tatsächlich mit allerlei Kritik konfrontiert. Ein ehemaliger italienische Davis Cup-Held und jetziger Sky-Experte sprang sogleich für Sinner in die Bresche - auf gekonnt ironische Art und Weise.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 21.02.2026, 12:59 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner wird derzeit auf Social Media eine Krise angedichtet.

Der ehemalige Weltranglisten-12. Paolo Bertolucci, der 1976 mit Italien den Davis Cup gewann und nun als Experte für Sky fungiert, schrieb auf X (ehemals Twitter): "Lieber Jannik Sinner, siehst du, was du getan hast? Indem du zu oft gewonnen hast, hast du sie verzogen!"

Sinner habe die Exzellenz zur Norm gemacht, darum werde jede Niederlage zu einer Krise hochstilisiert, so der 74-Jährige.

Kurz zuvor hatte sich Bertolucci in einem Posting über die Meckerer lustig gemacht, indem er die Kritik an Sinner ironisch auf die Spitze trieb: "Sinner ist verliebt, er muss seine Vorbereitung überdenken, sein Team wechseln, seinen Killer-Instinkt wiederentdecken, sein Spiel ändern, nur an seinem Tennis arbeiten, Werbungen einschränken, die Überlegenheit von Alcaraz akzeptieren und den Zeitplan überarbeiten", so Bertolucci.

Kurios: Nicht nur der eine oder andere X-Nutzer, sondern auch so manches Sportmedium im Netz hat Bertoluccis Post tatsächlich als ernstgemeinte Kritik am 24-jährigen Südtiroler verstanden und aufgegriffen. Ein Sinn für Ironie ist wohl nicht jedermann in die Wiege gelegt.

Sinner hält in diesem Jahr übrigens derzeit bei einer (wahrlich desaströsen) Sieg-/Niederlagen-Bilanz von 7:2.

