ATP Rio de Janeiro: Buse bezwingt auch Berrettini

Ignacio Buse erweist sich beim ATP 500-Event in Rio de Janeiro weiterhin als Favoritenschreck. Der Peruaner nahm nach Lokalmatador Joao Fonseca nun auch Matteo Berrettini aus dem Turnier.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 21.02.2026, 07:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ignacio Buse sorgt in Rio für Furore.

Buse, derzeit auf Platz 91 im ATP-Ranking, ließ sich auch von mehreren Regenunterbrechungen nicht aus dem Konzept bringen und behielt gegen den ehemaligen Weltranglisten-Sechsten mit 6:3, 2:6 und 6:2 die Oberhand. Der 21-jährige Peruaner steht somit zum zweiten Mal in seiner Karriere im Halbfinale eines ATP-Turniers, zum ersten Mal bei einem 500er-Event.

In der Runde der letzten Vier wird Buse auf Alejandro Tabilo treffen. Der Chilene setzte sich nach einer Spielzeit von fast drei Stunden gegen den Argentinier Thiago Agustin Tirante mit 7:6 (2), 6:7 (6) und 6:1 durch.

Auch im zweiten Semifinale wird ein Argentinier mit dabei sein. Der an Nummer acht gesetzte Tomas Martin Etcheverry bezwang den portugisieschen Lucky Loser Jaima Faria mit 7:6 (4) und 6:4.

Gegner von Etcheverry ist am Samstag der Vit Kopriva. Der Tscheche verhinderte mit einem 6:4, 6:4-Erfolg über Juan Manuel Cerundolo ein rein argentinisches Halbfinale.

Hier das Einzel-Tableau in Rio

