ATP Doha: Fils besiegt Mensik fürs Finale gegen Alcaraz

Mit einer konsequent starken Leistung besiegte der Franzose Arthur Fils im Halbfinale des ATP-500-Turniers in Doha den Sinner-Bezwinger Jakub Mensik und spielte sich dadurch ins Endspiel gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.02.2026, 22:03 Uhr

© Getty Images Mit einem verdienten Zweisatz-Erfolg gegen Jakub Mensik schaffte der Franzose Arthur Fils in Doha den Einzug ins Endspiel gegen Carlos Alcaraz.

Nach seinem Viertelfinal-Coup gegen Jannik Sinner sah sich Jakub Mensik im Halbfinale des ATP-500-Turniers in Doha Arthur Fils gegenüber, der seit dieser Woche mit seinem neuen Coach Goran Ivanisevic unterwegs ist. Bislang waren sich die beiden Protagonisten zweimal auf der Tour begegnet. Während der Franzose 2024 bei den ATP NextGen Finals triumphieren konnte, revanchierte sich der Tscheche im vergangenen Jahr bei seinem Siegeslauf in Miami.

Nach je einem souverän gehaltenen Aufschlagspiel war es Fils, der sich die ersten beiden Break-Möglichkeiten erspielen und durch etwas Glück mit der Netzkante zupacken konnte. Auch im weiteren Verlauf blieb der 21-Jährige weiter am Drücker, musste aber zwei Chancen zur Doppelbreak-Führung verstreichen lassen. Nachdem er im Anschluss selbst eine Möglichkeit seines Gegners vereiteln konnte, ließ er bei eigenem Service nichts mehr anbrennen und besiegelte mit einem Vorhand-Gewinnschlag den Gewinn des ersten Durchgangs.

Im zweiten Akt war es Mensik, der seine Qualität bei den Returns deutlich erhöhen und dadurch Druck in den Aufschlagspielen seines Gegners aufbauen konnte. Dennoch konnte der 20-Jährige im ersten Aufschlagspiel von Fils drei Möglichkeiten nicht nutzen. Effizient zeigte sich dagegen sein französischer Gegner, der beim Stand von 3:3 konsequent seine einzige Break-Chance im Durchgang verwerten konnte. Dennoch blieb Mensik bei Aufschlag seines Gegenüber weiterhin aktiv und konnte mit seiner insgesamt siebten Möglichkeit in den Satz zurückkehren. Ohne weitere Aufschlagverluste ging es in den Tiebreak, in dem Fils das Zepter fest in der Hand hatte und mit seinem ersten Matchball den verdienten 6:4, 7:6 (4)-Erfolg nach 96 Minuten fixierte.

Im Endspiel bekommt es die Nr. 40 im ATP-Ranking mit dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz zu tun, der sich in zwei hartumkämpften Sätzen gegen den Titelverteidiger Andrey Rublev durchsetzen konnte.

