"Ich muss weniger Fehler machen": Fonseca nach Aus bei Heimturnier selbstkritisch

Nach dem enttäuschenden Ausscheiden bei seinem Heimturnier in Rio de Janeiro hat Joao Fonseca Besserung gelobt.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 20.02.2026, 17:05 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca musste bei seinem Heimturnier eine Enttäuschung hinnehmen.

Der 19-Jährige Lokalmatador scheiterte bei dem ATP 500-Event im Achtelfinale in drei Sätzen am Peruaner Ignacio Buse. Im Anschluss and das Match gab sich Fonseca selbstkritisch: "Was ist heute schiefgelaufen? Nun, ich würde sagen, ich habe zu viele Fehler gemacht. Ich muss weniger Fehler machen. Es gab Momente, in denen ich dumme Dinge getan habe (...). Natürlich bin ich nach dieser Niederlage sehr traurig".

Obwohl es in dieser Saison - nur ein Sieg bei vier Matches – noch überhaupt nicht nach Wunsch läuft, gibt sich Fonseca kämpferisch. „So ist das im Tennis, es gibt immer wieder Wochen, in denen man verliert, und das verändert die eigene Einstellung. Das Positive daran ist, dass solche Situationen einen dazu bringen, Lösungen zu finden . Ich weiß, dass ich morgen mit demselben Ehrgeiz aufwachen werde", richtet der Brasilianer den Blick bereits nach vorne.

Es sei alles Teil eines Reifungsprozesses, ist sich Fonseca sicher. "Mir ist bewusst, dass das alles Teil eines Prozesses ist. Ich muss weiter hart arbeiten und mich als Spieler weiterentwickeln. Ich weiß, dass ich mich noch deutlich verbessern kann", so Fonseca.

Fonseca steht im Moment auf Position 38 in der ATP-Weltrangliste. Von seinem Career High (Platz 24) ist der 19-Jährige derzeit ein gutes Stück entfernt. Es bleibt abzuwarten, ob der Teenager in den nächsten Wochen und Monaten seinen Worten auch Taten folgen lässt.

