ATP Doha: Alcaraz kämpft sich gegen Rublev ins Endspiel durch

Mit einer kämpferisch und mental starken Leistung besiegte der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz im Halbfinale des ATP-500-Turniers in Doha den Titelverteidiger Andrey Rublev in zwei hartumkämpften Sätzen und steht damit als erster Finalist fest.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.02.2026, 20:07 Uhr

© Getty Images Ein mentaler Kraftakt war von Carlos Alcaraz im Halbfinale des ATP-Turniers in Doha gegen Titelverteidiger Andrey Rublev gefordert.

Nach seinem hartumkämpften Dreisatz-Erfolg gegen den Russen Karen Khachanov sah sich Carlos Alcaraz im Halbfinale des ATP-500-Turniers in Doha dessen Landsmann Andrey Rublev gegenüber, der in Doha bislang ohne Satzverlust durch das Turnier spaziert war. Auch wenn die direkte Bilanz vor der Partie mit 4:1 eindeutig für den Spanier sprach, konnte Titelverteidiger Rublev bei den beiden Begegnungen im letzten Jahr im Wimbledon und Cincinnati je einen Satzgewinn verbuchen.

Zu Beginn knüpfte der an Position 5 geführte Rublev an seine bisherigen Leistungen im Turnier an und erspielte sich die ersten beiden Break-Chancen im Match, die er aber verstreichen lassen musste. Im weiteren Verlauf steigerte sich Alcaraz und packte im fünften Spiel seinerseits bei der zweiten Break-Möglichkeit konsequent zu. Dennoch steckte der 28-jährige Rublev nicht auf und bekam beim Stand von 4:5 das Break von seinem 22-jährigen Gegner per Doppelfehler serviert. Auch ihr jeweils nächstes Aufschlagspiel mussten beide Protagonisten abgeben, weshalb der Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Dort übernahm der siebenfache Grand-Slam-Champion jedoch früh das Zepter und besiegelte mit einer gefühlvoll ins Eck geschobenen Vorhand den Gewinn des ersten Durchgangs.

Auch im zweiten Akt zeigte sich Rublev weiter gewillt, dem Match noch eine Wendung geben zu können und erkämpfte sich im ersten Game gleich zwei Break-Möglichkeiten, musste diese aber verstreichen lassen. Zwar musste er im Anschluss selbst zweimal sein Service abgeben schaffte aber jeweils die Rückkehr in den Satz, darunter auch mit Abwehr von zwei laufenden Matchbällen beim Stand von 3:5. Dennoch wackelte der Russe im folgenden Aufschlagspiel erneut, gestattete seinem Gegner weitere zwei Matchbälle und musste diesem anschließend zum finalen 7:6 (3), 6:4-Erfolg nach etwas mehr als zwei Stunden gratulieren.

Im Endspiel trifft der topgesetzte Alcaraz auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Sinner-Bezwinger Jakub Mensik aus Tschechien und dem Franzosen Arthur Fils.

