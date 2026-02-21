ATP Doha: Carlos Alcaraz vs. Arthur Fils im TV, Livestream, Liveticker

Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz trifft im Finale des ATP-500-Turniers in Doha auf Arthur Fils. Das Match gibt es ab 19 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei Wow und Tennis TV sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.02.2026, 07:21 Uhr

© Getty Images Im Head-to-Head zwischen Alcaraz und Fils steht es 2:0 für den Spanier.

Während Alcaraz im Halbfinale gegen Andrey Rublev mit 7:6 (3) und 6:4 die Oberhand behielt, setzte sich Fils gegen Jakub Mensik mit 6:4 und 7:6 (4) durch.

Im Head-to-Head mit dem Franzosen führt der siebenfache Grand Slam-Champion mit 2:0. Im Vorjahr konnte Alcaraz sowohl das Duell in Barcelona (Halbfinale) als auch jenes in Monte Carlo (Viertelfinale) für sich entscheiden.

Alcaraz vs. Fils – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Arthur Fils gibt es ab 19 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei Wow und Tennis TV sowie in unserem Liveticker.

Hier das Einzeltableau der Herren in Doha

