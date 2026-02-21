ATP Delray Beach: Fritz und Ruud im Viertelfinale out

Beim ATP 250-Turnier in Delray Beach sind die beiden Topgesetzten im Viertelfinale gescheitert. Taylor Fritz verlor gegen Tommy Paul, Casper Ruud hatte gegen Sebastian Korda das Nachsehen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 21.02.2026, 06:47 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz scheiterte in Delray Beach an Tommy Paul.

Besser lief es für die Nummer drei des Turnieres, Flavio Cobolli. Der Italiener bezwang im ersten Match des Tages den Qualifikanten Coleman Wong aus Hongkong mit 7:5, 6:7 (7) und 6:2.

Im Halbfinale trifft Cobolli am Samstag auf Sebastian Korda. Der 25-Jährige, der derzeit auf Platz 50 im ATP-Ranking gereiht ist, behielt gegen Casper Ruud mit 4:6, 6:2 und 6:2 die Oberhand.

Dass das zweite Halbfinale zu einer rein US-amerikanische Angelegenheit werden würde, war schon vor der Runde der letzten Acht klar. Nachdem sich im ersten Lokalmatadoren-Duell des Tages Learner Tien gegen Frances Tiafoe mit 7:6 (5), 3:6 und 7:5 durchgesetzt hatte, kegelte Tommy Paul schließlich mit Taylor Fritz die Nummer eins des Turnieres raus.

Mit dem 6:4 und 6:3-Erfolg über den Weltranglisten-Achten stellte Paul somit im Head-to-Head mit Fritz auf 3:3.

