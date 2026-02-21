ATP Delray Beach: Fritz und Ruud im Viertelfinale out
Beim ATP 250-Turnier in Delray Beach sind die beiden Topgesetzten im Viertelfinale gescheitert. Taylor Fritz verlor gegen Tommy Paul, Casper Ruud hatte gegen Sebastian Korda das Nachsehen.
von Clemens Engert
zuletzt bearbeitet: 21.02.2026, 06:47 Uhr
Besser lief es für die Nummer drei des Turnieres, Flavio Cobolli. Der Italiener bezwang im ersten Match des Tages den Qualifikanten Coleman Wong aus Hongkong mit 7:5, 6:7 (7) und 6:2.
Im Halbfinale trifft Cobolli am Samstag auf Sebastian Korda. Der 25-Jährige, der derzeit auf Platz 50 im ATP-Ranking gereiht ist, behielt gegen Casper Ruud mit 4:6, 6:2 und 6:2 die Oberhand.
Dass das zweite Halbfinale zu einer rein US-amerikanische Angelegenheit werden würde, war schon vor der Runde der letzten Acht klar. Nachdem sich im ersten Lokalmatadoren-Duell des Tages Learner Tien gegen Frances Tiafoe mit 7:6 (5), 3:6 und 7:5 durchgesetzt hatte, kegelte Tommy Paul schließlich mit Taylor Fritz die Nummer eins des Turnieres raus.
Mit dem 6:4 und 6:3-Erfolg über den Weltranglisten-Achten stellte Paul somit im Head-to-Head mit Fritz auf 3:3.
Hier das Einzel-Tableau in Delray Beach