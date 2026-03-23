ATP Miami: Fils lässt Tsitsipas keine Chance, auch Fritz weiter

Was für ein Ausrufezeichen von Arthur Fils! Der 21-jährige Franzose demontierte am Sonntag beim ATP Masters 1000-Turnier in Miami Stefanos Tsitsipas mit 6:0 und 6:1. Ebenfalls im Achtelfinale steht unter anderem Taylor Fritz.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 23.03.2026, 06:36 Uhr

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Arthur Fils spielt in Miami groß auf.

Fils präsentiert sich seit seiner Rückkehr auf die Tour - eine Rückenverletzung hatte ihn im Vorjahr nach Toronto zum Saisonabbruch gezwungen - in starker Form. Beim 55-Minuten-Sieg über Tsitsipas demonstrierte Fils, dass er wieder sein absolutes Topniveau erreicht hat.

„Das war eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe“, meinte der 21-Jährige nach seinem Sieg. „Ich habe schon einige großartige Spiele bestritten, aber dieses Niveau war Wahnsinn. Ich bin sprachlos, aber sehr zufrieden mit meiner Leistung.“ Im Head-to-Head mit Tsitsipas stellte Fils nun auf 5:0.

Nächster Gegner des Franzosen ist Valentin Vacherot. Der Shanghai-Triumphator des Vorjahres zog mit einem 7:6 (5) und 6:4 über Matteo Berretini ins Achtelfinale ein.

Landaluce sorgt für Überraschung

Ebenfalls in der Runde der letzten 16 steht unter anderem Taylor Fritz, der sich gegen seinen Landsmann Reilly Opelka mit 6:3 und 6:4 behaupten konnte.

Einen schönen Erfolg feierte Qualifikant Martin Landaluce. Der 20-jährige Spanier setzte sich überraschenderweise mit 6:3, 7:6 (2) gegen Karen Khachanov durch.

Bereits früher am Sonntag war der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz an einem starken Sebastian Korda gescheitert.

Hier das Einzel-Tableau in Miami