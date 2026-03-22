Schlechteste Platzierung seit 14 Jahren: Grigor Dimitrov muss liefern!

Grigor Dimitrov gehört nach der Erstrundenniederlage beim ATP Masters in Miami zu den großen Verlierern des Turniers. Der Bulgare wird nach dem Event so schlecht platziert sein wie lange nicht mehr in seiner Karriere.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.03.2026, 13:39 Uhr

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© Getty Images Grigor Dimitrov wird im Ranking so schlecht platziert sein wie seit vielen Jahren nicht mehr.

Für Grigor Dimitrov war Miami in den letzten Jahren ein sehr gutes Pflaster. Nach dem Finaleinzug im Jahr 2024, ging es vor zwölf Monaten bis in das Halbfinale beim größten Turnier in Florida. Der Punkteverlust hielt sich damit im vergangenen Jahr in Grenzen. Doch nach der Erstrundenpleite gegen den Belgier Raphael Collignon ist der Punkteverlust in diesem Jahr massiv. Satte 390 Punkte gehen nach Miami verloren. Dimitrov fällt damit aus den Top 80 des Rankings.

Satte 45 Plätze wird Dimitrov nach derzeitigem Stand mit dem verlust von 390 Punkten verlieren. Das bedeutet im Live-Ranking aktuell Platz 89 für den 34-Jährigen. So weit weg von der Weltspitze war der Bulgare zuletzt vor 14 Jahren (Platz 87 am 28.05.2012). Bis auf Platz drei rückte Dimitrov in diesem Zeitraum im Ranking vor, gewann 2017 u.a. das masters in Cincinnati und die ATP Finals. Verletzungen warfen den oft als “Baby-Federer” bezeichneten Dimitrov immer wieder zurück.

Dimitrov ist Rückschläge gewöhnt

Doch immer wieder schaffte der neunfache Champion auf der ATP-Tour tolle Comebacks. Dazu zählt auch die Rückkehr in die Top Ten im Jahr 2024, die auch durch den Finaleinzug in Miami gelang. Dramatisch war das Ende für Dimitrov im letzten Jahr in Wimbledon, als Dimitrov in Topform gegen Jannik Sinner eine 2:0-Satzführung erspielte und anschließend auf Grund einer Bauchmuskelverletzung aufgeben musste.

Grigor Dimitrov erholte sich immer wieder von derartigen Rückschlägen. Daher dürfte die Hoffnung groß sein, dass sich der Routinier auch aus dieser sportlichen Krise befreien wird. In diesem Jahr gelangen erst zwei Siege bei fünf Niederlagen. Darunter auch eine Erstrundenpleite bei den Australian Open gegen Tomas Machac. Es kann also auf dem europäischen Sand in den kommenden Wochen nur besser werden. Und die Saison für Dimitrov damit verspätet so richtig beginnen.